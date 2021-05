Le mea culpa de Ruiz, la joie de Lafage après le succès de Bayonne... Le Top des déclas du week-end

" Qui a dit que le rugby se jouait en faisant des passes, de la contre-attaque ? Personne "

L'entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios a vivement réagi ce samedi, en conférence de presse après le match contre Castres (20-16). Lancé sur le sujet de la rugosité avec laquelle ses joueurs ont gagné, le manager a lancé un coup de gueule sur ce qui serait la bonne façon de gagner. Selon lui, il faut savoir gagner moche pour être champion : " Ca (ce genre de victoire, N.D.L.R.), c'est une forme de rugby. Qui a dit que le rugby se jouait en faisant des passes, de la contre-attaque ? Personne. Tu joues le rugby comme tu le veux, selon ton profil d'équipe, selon ton territoire et ton histoire. Ce n'est pas notre histoire à Bordeaux mais quand on nous emmènes sur ce terrain-là, il faut être capable de le faire, sinon tu perds les matchs. Et tu fais comme tous les ans ce qu'a fait Bordeaux, tu finis septième, huitième, neuvième, dixième tous les ans. Ca me fait du bien de le dire ! "

" C'était maladroit et je reconnais mon erreur "

Au cœur d'une petite polémique, samedi soir lors de Clermont-Toulon et pour avoir prétendument eu recours à un arbitrage vidéo à la sollicitation de Baptiste Serin, Alexandre Ruiz revient sur le déroulé de cette action qui a amené le carton jaune de Sébastien Vahaamahina." C'était maladroit et je reconnais mon erreur. Mes mots sont mal choisis, d'autant que le grand public, devant sa télé, n'avait pas eu accès aux échanges préalables avec mon arbitre vidéo, qui m'avait alerté dans l'oreillette. Il ne sait pas que je suis déjà en alerte sur cette action et que, non, la vidéo n'est pas commandée par le joueur toulonnais. Il n'y a pas, sur cette action, de jurisprudence pour un " captain challenge " en Top 14, comme cela peut se pratiquer dans le sud. "

" Il reste deux matches donc tout peut se jouer encore "

L'Aviron bayonnais a signé un succès surprise sur la pelouse d'un Stade toulousain remanié (28-32). Une victoire précieuse dans la course au maintien. Maxime Lafage, auteur de 19 pts au pied et d'une passe au pied, a été l'un des grands bonhommes de la partie." On passe devant Pau avec trois points d'avance, mais il reste deux matches donc tout peut se jouer encore. On va partir sur une semaine de régénération et de travail avec le ''smile''. Mais le plus important est de rester focus sur cette fin de saison parce que ça va être dur jusqu'au dernier match ".

" On a besoin d’évacuer la frustration accumulée "

Défaits vendredi à Montauban 38 à 31 après avoir été méconnaissables en première période (31-10 à la pause), les Grenoblois ont terminé la phase régulière à la sixième place du classement. Le talonneur et capitaine isérois Laurent Bouchet est revenu en conférence de presse sur la performance des siens, tout en abordant le match de barrage à venir, face à Biarritz : " Ça ressemblait à un match de gala, ça n’était pas satisfaisant. D’autant que l’on venait vraiment pour préparer la rencontre de la semaine prochaine. Après, on peut toujours se trouver des excuses sur le fait que l’on a eu des semaines compliquées dernièrement. J’espère qu’au final, c’est un mal pour un bien, une défaite pour mieux revenir. Parce qu’on sait qu’on a besoin d’évacuer la frustration accumulée ".

" On va reconstruire l'équipe "

Relégué à l’issue de la 30ème et dernière journée, après son lourd revers à Oyonnax (53-19), Valence-Romans redescend après une saison entière à ce niveau, et un autre exercice tronqué par la Covid-19. L’entraîneur, Johann Authier, dresse le bilan de cette aventure qui s’arrête donc sur une défaite dans l’Ain. " Ce que je vois aujourd’hui, c’est que c’est un club encore très jeune né d’une fusion il y a cinq ans. Et qui a grandi à grande vitesse. Il y a des gens autours de ça, des présidents, qui travaillent énormément sans bruler les étapes. On a grandi vite et malgré nous par moments. Et ce que je vois, que même dans des conditions comme cette descente, on continue à penser à notre futur et l’on travaille déjà à l’avenir. La vie ne s’arrête pas. On a d’autres projets. On se donnera rendez-vous la saison prochaine pour d’autres aventures. Il faut faire preuve d’humilité. On va reconstruire l’équipe. Il y a une fin de cycle et un turnover. "