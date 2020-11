Le match des Bleues annulé, l'hécatombe continue à Toulouse... Voici les 5 infos de ce mardi

Le dernier match des Bleues dans le 6 Nations annulé

Reportée en mars, puis en octobre, la dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations 2020 féminin entre la France et l'Irlande n'aura jamais lieu. Annick Hayraud espérait le disputer dans la foulée de la tournée de novembre qui verra les Bleues affronter l'Angleterre, ce week-end à Grenoble et le week-end prochain à Londres. Mais malheureusement, le contexte actuel conjugué au calendrier surchargé des Irlandaises, toujours pas qualifiées pour le mondial 2021, a forcé l'organisation du Tournoi à annuler cette rencontre.

Toulouse : inquiétudes pour Tauzin, Médard et Tolofua

Lors de l'entraînement de hier midi, le Stade Toulousain a perdu Lucas Tauzin, Maxime Médard ainsi que Selevasio Tolofua sur blessure. Un coup dur supplémentaire pour les Rouge et Noir. D'après RMC, Lucas Tauzin se serait blessé au genou gauche sur un appui, alors que ce dernier était déjà bandé, cncernant Maxime Médard, et toujours selon RMC, il s'agirait simplement d'une béquille reçue lors d'un duel pendant l'entraînement. Enfin, selon nos informations, le troisième ligne centre Selevasio Tolofua n'a pas pris à la séance de ce matin, car touché à la cheville.

Top 14 - Maxime Médard (Toulouse) contre ClermontIcon Sport

Clermont à la recherche d'un joker

Le club de Clermont a annoncé que le jeune pilier Cristian Ojovan souffrait d'une fracture et serait absent plusieurs mois. L'ASMCA est à la recherche d'un joker en première ligne. Le jeune pilier moldave de Clermont Cristian Ojovan s'était blessé au poignet droit lors du déplacement à Brive, comptant pour la septième journée de Top 14. Il devra observer une période d'indisponibilité minimale de deux mois et demi. Une situation qui pourrait entraîner l'arrivée d'un joker médical dans les prochains jours selon le manager Franck Azéma : "Nous continuons de regarder avec attention le marché. Nous sommes en éveil sur les possibilités pour nous renforcer au niveau de la première ligne."

Dakuwaqa montpelliérain jusqu'en 2023 ?

La semaine dernière, nous vous révélions les contacts très avancés entre Montpellier et l'ailier fidjien (aligné en troisième ligne contre Brive), de Toulon Masivesi Dakuwaqa (26 ans), dont le contrat arrive à son terme en juin sur la Rade (même s'il possédait une année optionnelle). Le joueur a bel et bien trouvé un accord avec le MHR et, selon RMC Sport, va s'engager jusqu'en 2023.

Masivesi Dakuwaqa (Toulon) face à MontpellierGetty Images

Le Montalbanais Caminati devant la commission de discipline

L'ailier de Montauban, Julien Caminati, a reçu un carton rouge lors de la rencontre face à Nevers. Il devra s'expliquer devant la commission de discipline de la LNR le 18 novembre. En attendant cette audition, le joueur est suspendu.