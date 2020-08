Le match amical Clermont-Lyon annulé, arrivée d'un joker médical à Pau... Les 5 infos de ce mercredi

Le match amical Clermont-Lyon annulé

Après avoir annoncé qu’un membre de l’équipe du LOU Rugby avait été testé positif à la Covid-19, samedi 22 août dernier, les premiers résultats des derniers prélèvements effectués ce mercredi 26 août ont révélé de nouveaux cas au sein du groupe. Or, le nouveau protocole mis en place par la LNR est clair : « dans l’hypothèse où trois joueurs du groupe professionnel sont testés positifs sur une période de sept jours glissants, à la suite des tests virologiques RT-PCR réalisés, les principes - outre l’isolement des cas positifs - sont les suivants : report du match suivant ; les cas négatifs s’entraînent en petits groupes (maximum dix dont staff) pendant huit jours, avec réalisation de tests au 5ème et 8ème jour." En conséquence, le match amical du Lou à Clermont samedi se trouve annulé, les Auvergnats se trouvant victimes collatérales de ce forfait puisque, d'un autre côté, le Brive-Racing 92 pourra bel et bien se tenir. Mais surtout, les Lyonnais doivent se préparer à attaquer le championnat à domicile contre ces mêmes Racingmen sans pouvoir réaliser d'ici là le moindre entraînement collectif d'ici jeudi prochain. Une tuile de plus pour le club qui a appris hier que sa demande de dérogation pour accueillir plus de 5000 spectateurs à Gerland avait été refusée...

Canal + programme deux matchs de Top 14 le dimanche soir

Afin d'anticiper d'éventuels reports ou décalages de matches de Top 14, "il a été décidé, en accord avec le diffuseur Canal + et pour la durée du protocole, de programmer à chaque journée deux matches de Top 14 le vendredi soir à 20h45 et deux matches le dimanche soir à 21 heures", a annoncé la Ligue Nationale de Rugby. Il était initialement prévu un seul match de Top 14 le vendredi (20h45) et un autre le dimanche (21h00), les cinq autres devant se dérouler le samedi (un à 15h15, quatre à 18h15). Cette décision a été prise à la demande de Canal +. La chaîne cryptée, soucieuse de sécuriser ses cases "premium", ne voulait pas prendre le risque de se retrouver sans match à diffuser sur ces deux créneaux du vendredi et du dimanche. En toute logique et au regard du nombre de matchs amicaux contraints d’être annulés ces dernières semaines, elle a obtenu satisfaction auprès des responsables de la LNR. L’aménagement de la programmation de la 1ère et 2ème journée de Top 14 sera communiquée sous 48 heures, précise le communiqué de la LNR.

Match perdu, match reporté et groupes fermés : ce que dit le nouveau protocole médical de la LNR

Alors que certains managers avaient poussé en faveur de matchs forfaits (0 point au classement) pour les équipes présentant des cas positifs, la Ligue a choisi d'opter pour des reports de match.

Pau : Cummins joker médical de Ramsay

Blessé à l'avant-bras, lors du match de préparation à Lourdes, le deuxième ligne béarnais Daniel Ramsay sera absent des terrains plusieurs mois. Afin de combler ce manque, le club a recruté en tant que joker médical, Steven Cummins, âgé de 27 ans, l'Australien a joué pendant trois saisons chez les Melbourn Rebels avant de s'engager aux Scarlets.

Nouvelle-Zélande : le match Nord-Sud confirmé le 5 septembre prochain à Wellington mais à huis clos

Initialement prévu à Auckland dans le majestueux Eden Park, le très attendu match de gala opposant les meilleurs joueurs néo-zélandais de l'île du Nord à ceux de l'île du sud aura finalement lieu au Westpac Stadium de Wellington, et se jouera à huis clos le 5 septembre prochain, au lieu du 29 août. Cette décision a été prise en rapport au fait qu'Auckland restera en alerte de niveau 3 jusqu'au 6 septembre, au minimum. Les plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui s'étaient déjà procurés des tickets seront remboursés, a indiqué la fédération néo-zélandaise.