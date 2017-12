Le mandat de Novès en cinq matches

France-Italie : 23-21 (samedi 6 février 2016, au Stade de France)

Guy Novès ouvre sa mandature par une réception de l'Italie, au Stade de France pour le lancement du Tournoi des 6 nations 2016. Les Bleus sont dans le dur, malmenés par la jeune génération italienne dirigée par... Jacques Brunel. Ils s'imposent finalement sur le gong, grâce à une pénalité lointaine de Plisson et après que Parisse ait raté un drop-goal après la sirène. Le coup est passé proche.

Virimi VAKATAWA (France-Italie)Icon Sport

Argentine-France : 0-27 (samedi 25 juin 2016, à San Miguel de Tucuman)

La première rencontre de cette tournée argentine bancale, disputée sans les demi-finalistes du Top 14, a accouché d'une nette défaite pour les Bleus (30-19). Dépassée par le rythme argentin, cette équipe de France extrêmement remaniée a même encaissé trois essais. Six jours plus tard, Picamoles, Jedrasiak, Maestri, Trinh-Duc ou Lamerat sont de retour aux affaires. Et les Bleus giflent les Pumas sur leurs terres (27-0). Le point de départ réel du mandat Novès, alors espéré glorieux.

France-Australie : 23-25 (samedi 19 novembre 2016, au Stade de France)

C'est le match que ressasse encore, aujourd'hui, Guy Novès. Après une première période décevante, les Bleus surclassent les Australiens dans le deuxième acte. Des associations prennent forme, comme le trio d'attaque clermontois Lopez-Fofana-Lamerat qui fait merveille. La fin de match est pourtant cruelle : sur une ultime mêlée, les Bleus enfoncent leurs vis-à-vis mais ne sont récompensés d'aucune pénalité. En suivant, Lopez rate d'un rien le drop de la gagne. Leur chance est passée.

Camille Chat (France-Australie)Icon Sport

Irlande-France : 19-9 (samedi 25 février 2017, à l'Aviva stadium de Dublin)

Après une courte défaite en Angleterre et une victoire poussive face à l’Écosse, au Stade de France, les Bleus sont à la croisée des chemins dans ce deuxième Tournoi de l'ère Novès. En Irlande, ils doivent frapper un premier grand coup dans leur nouvelle histoire. Mais après une entame de match superbe, les Français subissent sous la pluie la maîtrise tactique du XV du trèfle, emmené par un Jonathan Sexton dans un grand jour. Battus à la régulière, les Bleus connaissent un sérieux coup d'arrêt. Dont ils ne se relèveront jamais complètement.

France-Japon : 23-23 (samedi 25 novembre 2017, U Arena de Nanterre)

L'année 2017 a viré au cauchemar. Si le podium a bien été arraché dans le Tournoi des 6 nations, la tournée sud-africaine s'est soldée sur un triple échec, par trois fois de 20 points. En novembre, l'enchaînement Nouvelle-Zélande – Afrique du sud a débouché sur deux défaites. Pour clore cette séquence de test-matchs, les Français doivent rassurer face au Japon. Ils feront tout l'inverse. Dépassés par la vitesse d'exécution des Nippons, onzième nation mondiale, les Bleus ne sauvent même pas les apparences, malgré le match nul (23-23). Le coup de grâce pour Guy Novès et son staff.