Le Lille Métropole Rugby Festival s'est lancé ce jeudi !

Sous un soleil éclatant et un ciel bleu, tout un « village » s’est monté autour d’un terrain de rugby éphémère, place de la République, où s’affrontent différentes catégories. Une initiation pour une cent-cinquantaine d’élèves d’écoles primaires a lancé les festivités. Un moment d’apprentissage et de convivialité pour peut-être faire naître de nouvelles et nouveaux futurs talents.

Les animations se sont accélérées avec le tournoi des collégiens qui s’est déroulé entre 14h et 16h. Une centaine d’élèves se sont affrontés lors d’un tournoi animé par les jeunes supporters et les nombreux passants qui se sont arrêtés pour regarder les jeunes s’affronter. Les valeurs de respect et d’engagement ont bien été respectées. La compétition s’est achevée avec un tournoi d’étudiants qui comptait pas moins de 10 écoles. Tambours et chants résonnaient au rythme des cad-deb, une ambiance folle autour d’un moment convivial.

Les clubs s’activent

De nombreux stands aussi, permettent d’échanger avec les clubs phares de la métropole lilloise pour développer cette discipline. L'Olympique Marcquois rugby Lille métropole proposait des concours pour gagner des places pour le match des barbarians français contre les Fidji, le samedi 19 novembre au stade Pierre Mauroy. Le Stade Villeneuvois a fait gagner des ballons ovales pour l’occasion. « Nous sommes tous là pour la même chose, faire connaitre ce magnifique sport à tous » s’exclame un responsable du stand.

Califano, vedette de la journée

Christian Califano qu’on ne présente plus, est venu passer l’après midi avec les jeunes collégiens et participer à un débat autour des perspectives et de l'organisation de la coupe du monde 2023 : « France 2023 fait un boulot monstrueux, c’est émouvant de voir autant de familles et de jeunes autant impliqués pour cette coupe du monde » confie l’ancien pilier international. Lille va accueillir 5 matchs de la Coupe du monde « j’ai vécu des matchs extraordinaires à Lille lors de la coupe du monde 1999, j’ai hâte de voir ça ». L’homme aux 71 sélections donne rendez-vous aux Lillois au stade Pierre Mauroy pour les 5 matchs qui s'y dérouleront, en particulier pour le second match du XV de France. La journée s’achève par une soirée bodega. Un jeudi soir étudiant, qui affirme l’aspect festival de l’événement.

Par Malo Comor.