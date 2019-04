Le Leinster trop puissant, La Rochelle et Clermont en finale... Les Tops et Flops du week-end

Tops

Une finale française entre Clermont et La Rochelle en Challenge Cup

La Rochelle et Clermont se retrouvent en finale du Challenge Européen. Les deux club français ont gagné tout les deux à domicile. Après deux demi-finales très disputées face aux clubs anglais, les formations françaises s'affronteront à Newcastle, une affiche inédite dans la compétition. La dernière finale franco-française remontait à 2012. Le Biarritz Olympique remportait le premier trophée Européen de son histoire contre le RC Toulon 21-18 à Twickenham.

Le Leinster prend son ticket pour la finale contre les Saracens en Champions Cup

Avec sa victoire contre le Stade toulousain (27-12), les coéquipiers de Jonathan Sexton rejoignent les Anglais des Sarecens en finale et tenteront de décrocher une cinquième étoile européenne au St James Park de Newcastle. Les Irlandais ont été supérieurs en tout point sur ce match contre les Toulousains. Les Saracens s'étaient imposés plus tôt dans le week-end contre le Munster (32-16), en prenant le dessus logiquement sur des Munstermen trop faibles.

Les Bleues de France 7 terminent au pied du podium

Le beau parcours de l'équipe de France féminine de rugby à VII à Kitakyushu, la 4e étape du Circuit mondial, s'est achevé dimanche au pied du podium, après leur défaite 36-12 face aux Etats-Unis dans le match pour la 3e place. Elles venaient de réaliser quelques jours plutôt un exploit en remportant leur première victoire face aux Black Ferns, invaincues depuis 38 matches et lauréates des trois premières étapes de l'année. Les Bleues devront sans doute se rabattre sur le tournoi de qualification olympique européen organisé le week-end du 14 juillet à Kazan, en Russie, pour obtenir l'un des douze billets pour Tokyo 2020.

Flops

Le Stade Toulousain rate le coche

La marche était trop haute pour la bande à Ugo Mola qui s’est inclinée à l’Aviva Stadium face au Leinster en demi-finale de la Champions Cup (30-12). Malgré toutes les promesses entrevues lors de la phase de poules, les Rouge et Noir sont tombés sur plus forts qu’eux ce samedi après-midi. Les irlandais allaient décidément plus vite et ont logiquement disposé d’une équipe toulousaine encore jeune et inexpérimentée à ce niveau de la compétition.

Vunipola s’accroche avec un fan

Après avoir chambré le public irlandais lors de la rencontre en frappant l’emblème des Saracens de sur son maillot de manière assez excessive, Billy Vunipola en serait venu aux mains avec un supporter selon la presse anglaise. Un dérapage de plus pour le numéro huit du XV de la Rose après avoir affiché son soutien à Israel Folau concernant ses propos homophobes diffusés sur les réseaux sociaux.

Fin de saison pour Nick Abendanon

Après une intervention chirurgicale à l’automne visant à réduire une hernie discale, le joueur de 32 devra à nouveau se faire opérer dans une dizaine de jours pour corriger un problème à un autre endroit du rachis. En raison de cette nouvelle intervention, la saison de l’arrière anglais est d’ores et déjà terminée. Engagé avec l’ASM jusqu’en 2020, Abendanon sera indisponible environ trois mois.