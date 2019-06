Le groupe France 7, Casadeï remercié, Malié prolonge à Pau... Les 5 infos de ce jeudi

Ford prend sa retraite

C’est l’un des joueurs les plus emblématiques du rugby écossais, Ross Ford a confirmé son souhait de mettre un terme à sa carrière à l’issue de cette saison. Joueur le plus titré du rugby écossais, l’ancien capitaine du XV du Chardon et ancien talonneur d’Edimbourg souhaite désormais se retirer du sport pour jouer un rôle dans l’académie de Fosroc Scottish Rugby.

Le groupe de France 7 annoncé pour la préparation du TQO

Le groupe pour le stage de préparation au Tournois Qualificatif Olympique européen de France 7 vient d’être annoncé. Parmi eux, on retrouve treize joueurs sous contrat fédéral, dont Tavite Veredamu, de retour de blessure. Les Bleus, vainqueurs à Moscou dimanche dernier, seront en tête de série pour le TQO qui se déroulera à Colomiers les 13 et 14 juillet.

ALERTE-LECLUSE Samuel

BARRAQUE Jean-Pascal

BONNEFOND Paul

BOUHRAOUA Terry

DALL’IGNA Manoël

IRAGUHA William (Massy)

LAKAFIA Pierre-Gilles

LAUGEL Jonathan

MIGNOT Pierre (Grenoble)

O’CONNOR Marvin

PAREZ EDO Stephen

RIVA Paulin

SIEGA Rémi

VALLEAU Sacha

VEREDAMU Tavite

LE CAB remercie Casadeï

Si Brive a obtenu le droit d'évoluer en TOP 14 la saison prochaine, cela se fera sans son entraîneur des avants : Didier Casadeï. En charge des avants coujoux depuis près de dix ans, celui qui a également joué sous les couleurs noires et blanches, aurait été remercié à quelques jours de la reprise.

Malié, Palois jusqu'en 2022

Arrivé au club en 2015, l'arrière français Charly Malié a prolongé son contrat avec la Section paloise. Fort de 22 titularisations cette saison, le joueur formé à Béziers est parvenu à s'imposer dans un effectif déjà riche, faisant désormais figure de cadre.

Les poules de Fédérales sont connues

Élite 1, Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3, jeunes, féminines... La FFR a communiqué hier l'ensemble des composition de poules pour la saison à venir. Pour la fédérale 2, la formule changera avec l'instauration d'un tour de barrage. En Élite 1 féminine, la formule avec deux poules de huit équipes sera reconduite tout comme les quatre poules en Fédérale 1.