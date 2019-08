Le groupe des Boks pour le Mondial dévoilé, nouvelle arrivée à Toulon... Les 5 infos de ce lundi

L'Afrique du sud dévoile son squad pour le Mondial

Kolbe sera le seul Toulousain à faire le voyage au Japon. Elstadt n'est pas conservé et sera disponible pour son club dès son retour. On peut aussi noter le retour du capitaine emblématique Siya.

Piliers : Kitshoff, Koch, Malherbe, Mtawaairr, Nyakane

Talonneurs : Baits, Maax, Mbonambi

Deuxièmes lignes : De Jager, Etzebeth, Mostert, Snyman

Troisièmes lignes : Du Toit, Kolisi (capitaine), Louw, Smith, Vermeulen

Charnière : De Klerk, E. Jantjies, H. Jantjies, Pollard, Reinach

Centres : Am, De Allende, Kriel, Steyn

Ailiers/ Arrières : Kolbe, Gelant, Le Roux, Mapimpi, Nkosi

Louw à Toulon

Mourad Boudjellal aime bien les surprises. La semaine passée, le président du RC Toulon se réjouissait du joli coup qu’il a réalisé, sans que cela n’ait fuité dans la presse auparavant, en attirant sur la rade l’international anglais et Lion britannique et irlandais Ben Te’o (32 ans ; 20 sélections), non retenu dans le groupe d’Eddie Jones pour le Japon. En recrutant un joker "Coupe du monde" de ce standing, on pensait l’homme fort du RCT rassasié. Raté. Toulon s’apprête à annoncer la venue d’un nouvel international dans les heures à venir, cette fois sud-africain. En effet, le pilier Wilco Louw (25 ans), treize sélections avec les Springboks, a donné son accord au président toulonnais pour venir renforcer les rangs du RCT.

Un jour, un joueur : Iturria, grandir et s'imposer

Comme tous les jours depuis deux semaines, Rugbyrama vous propose de retrouver le portrait d'un joueur de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du monde au Japon. Hier, c'était Arthur Iturria, le troisième ligne qui régale par ses prestations avec les Bleus. Grand espoir du rugby Français et de l'ASM, il s'impose chaque match un peu plus dansson club et en équipe nationale. Entre déceptions et moments de joies, le troisième ligne devient une référence à son poste dans l’hexagone.

Hériteau, oscar Midi Olympique de la semaine

L’intéressé vivait une journée particulière samedi. Trois mois après son départ d’Agen, Julien Hériteau disputait son premier match avec Toulon à… Armandie. Et, pour ce retour plein d’émotion, il a brillé. Déjà, le trois-quarts centre s’est offert un doublé qui a crucifié ses anciens partenaires et lui a permis de s’affirmer comme un rouage essentiel de la ligne d’attaque varoise après une seule journée. Mais, au-delà de ses qualités de finisseur, Hériteau a surtout été un poison permanent pour la défense lot-et-garonnaise, comme en attestent ses quatre franchissements durant la rencontre. Positionné deuxième centre avec le 13 dans le dos longtemps squatté par Mathieu Bastareaud au RCT, lui qui peut aussi jouer numéro 12, il a prouvé à Patrice Collazo qu’il pouvait compter sur lui.

En attente d'une réaction de World Rugby pour Rob Kearney

On joue la demi-heure de jeu, les deux équipes sont au coude à coude (13-10) et Curry est en possession de la balle à proximité de la ligne d'en-but adverse. Il passe le ballon pour son coéquipier et Rob Kearney, vient porter son épaule à hauteur de la gorge du troisième ligne. Un geste qui aurait pu être sanctionné par Owens, mais rien n'a pas été signalé pendant le match. World Rugby n'a toujours pas réagit au geste et si rien ne venait à se passer il se pourrait bien que certaines personnes montent au créneau. Surtout avec les nouvelles règles sur la sécurité des joueurs qui imposent aux arbitres d'être intransigeants sur les gestes dangereux.

À voir les cartons jaunes et rouges de ce week-end en Top 14, le rouge de Scott Barrett en Super Rugby ou encore celui de Paul Gabrillagues face à l'Écosse; si l'arrière irlandais venait à se faire sanctionner il se pourrait bien qu'il dise adieu à sa dernière Coupe du monde. Pour cela, le commissaire à la citation de cette rencontre a 48 heures suite au match pour prendre une décision. Affaire à suivre...