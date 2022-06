Le groupe des Bleus annoncé, Garbisi prolonge à Montpellier... Les cinq infos de ce lundi !

Le staff du XV de France a dévoilé ce lundi la liste des 42 joueurs sélectionnés pour la tournée au Japon, qui se déroulera aux mois de juin et juillet. Fabien Galthié a notamment convoqué l'ouvreur Matthieu Jalibert, éliminé en demi-finale de Top 14 samedi. On note également les présences du Rochelais Matthias Haddad et du Bayonnais Rémy Baget, qui évoluait cette saison en Pro D2.

Paolo Garbisi a signé une prolongation jusqu'en 2025 avec Montpellier. Mohed Altrad a annoncé dans les colonnes de Midi Olympique que l'ouvreur italien resterait deux saisons de plus que son contrat initial, courant jusqu'en juin 2023.

Le demi de mêlée irlandais du Leinster Nick McCarthy a révélé ce lundi son homosexualité, dans un entretien pour son club. Le joueur âgé de 27 ans se dit à présent "plus heureux et optimiste pour le futur", après avoir rendu publique son orientation sexuelle.

Le sélectionneur des Wallabies, Dave Rennie, a exhorté lundi la Fédération australienne de rugby à ne pas se retirer du Super Rugby Pacific en lançant sa propre compétition nationale en 2024.

La Fédération française de rugby a annoncé ce lundi le nom de l'arbitre qui sera au sifflet de la finale du championnat. C'est donc Tual Trainini (37 ans) qui a été désigné pour arbitrer le choc entre le Castres olympique et Montpellier, ce vendredi 24 juin (21h00), au stade de France. Il sera assisté d'Adrien Descottes et de Cédric Marchat. Eric Briquet-Campin assurera l'arbitrage vidéo.