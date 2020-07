Le format du Rugby Championship est fixé, Dominici dans la tourmente... Les 5 infos de ce mercredi

Un Rugby Championship condensé vraisemblablement en Nouvelle-Zélande

Le Rugby Championship édition 2020 aura un format inédit. World Rugby l'a annoncé ce mercredi, par communiqué : en raison de la pandémie de Covid-19, la compétition mettant aux prises Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et Argentine "sera intégralement organisée, à titre exceptionnel, dans un seul et même pays sur une période réduite de six semaines entre le 7 novembre et le 12 décembre. Des mesures spéciales seront mises en œuvre pour prendre en compte d'éventuelles périodes de quarantaine imposées par le gouvernement avant le début de la compétition." La Nouvelle-Zélande est pressentie pour accueillir ce "Four-Nations" allégé sur son territoire. Le calendrier sera dévoilé dans un second temps.

World Rugby propose une fenêtre internationale de six semaines

Après des semaines d'attente et de palabres, World Rugby s'est officiellement exprimé au sujet du calendrier international de cette fin d'année, ce mercredi. Au travers d'un communiqué, l'instance "recommande une fenêtre internationale temporaire entre le 24 octobre et le 5 décembre." L'élargissement de ce créneau "permettra que soient joués les matches reportés du Tournoi des Six Nations (masculin et féminin) fin octobre, d'avoir un week-end de repos le 7 novembre, puis d'établir un programme de matches internationaux impliquant les Six Nations et des équipes invitées accueillies en Europe du 14 novembre au 5 décembre."

Tournoi des 6 Nations 2020 - Charles Ollivon (XV de France) contre le pays de GallesIcon Sport

Dominici accusé de vol et de violences

Les temps sont durs pour "Domi". Il y a un peu plus d'une semaine, l'ancien ailier du XV de France Christophe Dominici voyait donc son projet de reprise du club de Béziers échouer. Dans son édition de ce matin, nos confrères du Canard Enchaîné révèlent aussi que l'ancien ailier du Stade français et du Rct aurait eu une altercation avec une vendeuse le 5 juillet dernier à Sanary-sur-Mer. Ce coup de sang aurait valu cinq jours d’ITT (Incapacité Temporaire de Travail) à une vendeuse. Plusieurs personnes auraient également porté plainte pour vol et violences contre l'ancien ailier international.

Pro 14 : reprise le 21 août !

e championnat réunissant des équipes des trois pays celtes, d'Italie et d'Afrique du Sud, reprendra le 21 août après cinq mois d'arrêt en raison du coronavirus, pour terminer sa saison 2019-2020 en quatre week-ends, avec une finale le 12 septembre, a annoncé mercredi le directeur du tournoi. "Grâce aux grands efforts de nos clubs et de nos fédérations, à la volonté des gouvernements et au soutien de nos diffuseurs, nous avons maintenant un calendrier des rencontres à venir", s'est félicité, dans un communiqué, David Jordan, le directeur du tournoi.

Caelan Doris (Leinster) contre le MunsterIcon Sport

Brive suspend ses abonnements pour excès de succès

Alors que la jauge des 5000 spectateurs est toujours d'actualité et que la sécurité sanitaire n'est toujours pas garantie en vue du début du Top 14, le CAB a décidé de suspendre sa campagne d'abonnements. Le club corrézien comptait en effet déjà plus de 4500 abonnés pour l'exercice 2020-2021.