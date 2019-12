Le duel des Fidjiens, l'indiscipline bayonnaise... Nos Tops et Flops du week-end

Tops

Radradra et Vakatawa, ces génies

On les attendait, ils ont répondu à l'appel. Semi Radradra (UBB) et Virimi Vakatawa (Racing 92) se sont livrés un duel d'anthologie samedi à Nanterre. Sur chaque initiative, les deux fidjiens ont rendu ce match spectaculaire. Leurs doublés peuvent en témoigner. Malgré les deux cartons récoltés, les centres ont clairement prouvé qu'ils font partie des meilleurs du monde à leur poste. Difficile de rivaliser lorsqu'ils sont inspirés.

Jalibert n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse : "Vakatawa et Radradra sont très difficiles à plaquer quand ils jouent comme ça". C'est bien le Bordelais qui a eu le dernier mot puisque son équipe s'est imposée (30-34).

L'exploit d'Édimbourg

Thomond Park a chuté. Une semaine après le match nul arraché en fin de match contre le Racing 92, le Munster n'a pas réussi à se sauver cette fois-ci du piège écossais. En effet, ces derniers arrivaient sans pression en Irlande et voulaient frapper un grand coup. C'est chose faite grâce à une victoire méritée (16-18). Eroni Sau, l'ancien catalan, a inscrit le dernier essai de son équipe. Malgré la pression adverse, Édimbourg a tenu.

Zack Henry, le héros du Pré Fleuri

Vendredi soir, plusieurs joueurs manquaient à l'appel côté neversois. Raisuqe et Naqiri notamment n'étaient pas disponibles pour la réception de Béziers. Et dans une rencontre serrée durant laquelle les Héraultais ont longtemps mené, Zack Henry a sauvé ses coéquipiers dans les ultimes secondes. Précieux depuis son arrivée dans la Nièvre, l'ouvreur a réussi la pénalité de la gagne fans les arrêts de jeu. Rageant pour les Biterrois.

Zack Henry (Nevers) botte contre MassyIcon Sport

Flops

Le LOU en panne

Impressionnant depuis le début de la saison, le Lyon Olympique Universitaire s'est inclinée lourdement dans l'Hérault (33-8). Pris dans tous les compartiments du jeu, et notamment en première période, les Rhôdaniens sont revenus bredouilles de leur déplacement alors qu'ils visaient un bon résultat. L'essai inscrit en fin de match par Xavier Mignot n'est que l'arbre qui cache la forêt tant son équipe n'a pas existé.

Xavier Mignot - LyonIcon Sport

Aurillac cède une fois de plus

Le temps où Jean Alric était imprenable paraît bien loin. En effet, si les Cantalous ont réalisé un bon début de saison, ils n'y arrivent plus ces dernières semaines. Et cela s'est confirmé dans les arrêts de jeu lors de la rencontre face à Montauban vendredi soir, quand Pierre Sayerse et Jérôme Bosviel sont venus réaliser un hold-up dans le Cantal (16-18). Aurillac n'a que deux petits points d'avance sur Rouen, premier relégable, et cinq sur le VRDR, lanterne rouge.

Pro D2 - Anderson Neisen (Aurillac)Icon Sport

L'indiscipline bayonnaise

Les Basques venaient à Toulouse avec des intentions, ils l'avaient annoncé. Pourtant, le champion de France en titre a largement dominé son sujet. Mais ils ont aussi été bien aidés par les deux expulsions définitives de Mat Luamanu et de Filimo Taofifenua. Les deux puissants joueurs devraient être suspendus quelques semaines. Mais la poisse a encore plus touché l'Aviron puisqu'Antoine Battut s'est blessé et devrait manquer de nombreux mois de compétition.