Le début de la Coupe d'Europe, un nouveau président pour le XIII français... Les 5 infos du week-end

Sept sur huit pour les Français en Champions Cup...

Ce week-end se déroulait la première journée de la Champions Cup et on peut dire que les clubs français se sont bien comportés, voire très bien comportés. La seule ombre au tableau est la défaite de Montpellier face au Leinster (35-14). Sinon, tous les club français sont sortis vainqueurs de matchs pourtant pas gagnés d'avance. Vendredi, Bordeaux-Bègles l'avait emporté à Northampton (16-12), de même pour Toulouse en Ulster (29-22). Samedi, Clermont avait fait le show à Bristol (51-38) alors que Toulon face à Sale (26-14) et La Rochelle à Edimbourg (13-8) avaient assuré l'essentiel. Pour finir, Lyon a battu Goucester 55-10 tandis que le Racing s'en est sorti difficilement face au Connacht (26-22).

... mais un sur six en Challenge Cup

Un bilan dans la grande coupe d'Europe qui contraste avec celui en Challenge Cup. Seul Pau a réussi à l'emporter au finish face à Worcester (24-20). Sinon, Paris a sombré à domicile face à Trévise (44-20) tandis que Brive n'a rien pu faire à Leicester (29-17). Samedi, Agen s'est incliné contre les London Irish (8-34) et Castres a fait de même chez les Ospreys (15-39). Petit point positif pour Bayonne qui a arraché le nul chez le Zebre Rugby (25-25).

Luc Lacoste nouveau président de la Fédération Française de rugby à XIII

Victoire nette et sans bavure dans l'élection à la présidence de la Fédération Française de Rugby à XIII de Luc Lacoste. Le Bordelais de 54 ans a succédé à Marc Palanques qui avait été élu en juillet 2016. Luc Lacoste a été élu à la quasi unanimité avec 23 siège sur 24 en faveur de son camp.

Simon président délégué de la FFR ?

Ce samedi se tenait également la 152ème Assemblée Générale de la FFR. Lors de cette assemblée, les clubs amateurs ont validé les comptes de la Fédération pour 2019-2020 à hauteur de 72,80%, des comptes à l'équilibre positif de 410 000. Également, des modifications ont été apportés comme la création d'un poste de Président-Délégué, un poste qui devrait revenir à l'actuel vice-président de la Fédération Serge Simon car ce nouveau poste reviendra à l'un des actuels vice-présidents.

Valence-Romans lanterne rouge de Pro D2

Les Drômois enchaînent les défaites et cela se voit au classement. Avec leur défaite à domicile contre Perpignan (9-28) combinée à la victoire de Soyaux-Angoulême contre Aurillac (22-13) et au nul de Mont de Marsan à Biarritz (15-15), Valence Romans devient la nouvelle lanterne rouge de Pro D2 avec 13 points, à égalité avec Mont de Marsan. Cependant, Valence Romans a deux matchs en retard, Mont de Marsan en compte trois. Tout reste donc à faire en bas de classement.