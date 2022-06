Le Covid frappe les All Blacks, Capelli signe pour trois ans à Pau... Les 5 infos de ce lundi

Alors que leur confrontation face aux Irlandais approche, les All Blacks ont souffert d'un coup dur. En effet, le sélectionneur Ian Foster et ses adjoints Scott Mc Leod et John Plumtree ont été testés positifs. Deux joueurs, le centre ou arrière David Havili et le centre Jack Goodhue, ont également été testés positifs. Pour que les joueurs ne souffrent pas de la perte de membres du staff, Joe Schmidt, ancien sélectionneur de l'Irlande, a été appelé pour pallier ces absences temporaires.

Steve Hansen, ancien sélectionneur des All Blacks et Joe SchmidtIcon Sport

En avril dernier, la fédération espgnole de rugby avait fait appel auprès de World Rugby suite au retrait de 10 points dans le Rugby Championship, qualificatif pour le Mondial en France. En effet, Gavin van den Berg a disputé deux matchs sous les couleurs espagnoles alors qu'il n'en avait pas le droit. World Rugby a annoncé que la décision était désormais "définitive, obligatoire et sans droit d'appel" . C'est donc officiel, l'Espagne est disqualifiée du Mondial, et la Roumanie devrait prendre sa place dans la poule B.

En manque de temps de jeu à Montpellier (12 matchs joués cette saison), Mickaël Capelli a, comme annoncé, signé à Pau. Son profil a séduit Sébastien Piqueronies, le manager de Pau : "Nous étions à la recherche d’un profil puissant, jeune et mobile comme celui de Mickaël pour densifier notre deuxième ligne. Il sera un atout considérable pour notre profondeur d’effectif ainsi que dans notre quête de rugosité."

Mickaël Capelli (Montpellier) s'engage à PauOther Agency

Le talonneur de 24 ans Lucas Da Silva est briviste au moins pour les deux prochaines saisons. Le parisien, au Stade Français depuis 2017 a disputé 20 matchs cette saison. Jeune mais (déjà) expérimenté, Da Silva pourra continuer sa progression et apporter ses qualités de joueur.

Provence Rugby est l'équipe la plus pénalisée de Pro D2. Pour régler ce gros problème, le club provençal intègre à son staff Tual Trainini, qui devient "consultant arbitrage". Après Romain Poite à Toulon, et Alexandre Ruiz à Montpellier, il semble que cette pratique devienne de plus en plus courante.