Le coup dur pour La Rochelle, la prolongation de Mauvaka... Ce qu'il ne fallait pas rater ce mardi !

Kerr-Barlow absent 6 semaines après une fracture de la main

Le verdict est tombé et c'est une bien mauvaise nouvelle pour les Rochelais. Le demi de mêlée néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow sera éloigné des terrains six semaines durant. En cause, une fracture à la main gauche après la demi-finale face au Racing. Un retour pour une potentielle finale de Top 14 est espéré.

Il manquera donc la finale de Champions Cup face au Leinster le 28 mai prochain et ne pourra pas aider ses coéquipiers pour cette rencontre. Il ne sera pas non plus là pour d'éventuelles phases finales et pourrait potentiellement retrouver sa place si finale de Top 14 il y avait.

Neti absent plusieurs semaines avec Toulouse

Comme cela était craint après sa sortie sur blessure samedi face au Leinster, le pilier gauche du Stade toulousain Rodrigue Neti souffre d'une déchirure de l'aponévrose plantaire. S'il est trop tôt pour déterminer une durée exacte d'indisponibilité, il sera absent plusieurs semaines.

Top 14 - Rodrigue Neti (Toulouse) contre MontpellierIcon Sport

C'est forcément un coup dur pour le champion de France en titre dans la dernière ligne droite, tant Neti avait joué un rôle preponderant ces récents mois.

Peato Mauvaka, talonneur international du Stade Toulousain (14 sélections avec les Bleus), a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Toujours dans l'optique de consolider son effectif, le club Rouge et Noir sécurise son deuxième talonneur après la prolongation de Julien Marchand il y a quelques semaines.

Dupont, Alldritt et trois Leinstermen nominés pour le titre du meilleur joueur européen de l'année

Qui sera le meilleur ? À quelques jours de la finale, l'EPCR met en place les votes pour déterminer qui sera élu "Joueur européen de l'année". Avec les deux français, trois Leinstermen sont également prétendants au trophée individuel : Caelan Doris, Josh van der Flier ou encore l'insaisissable James Lowe. Alors, à vos votes !

Farrell et Watson de retour : le groupe de l'Angleterre pour préparer la tournée en Australie

Le sélectionneur anglais Eddie Jones a choisi les 36 hommes qui participeront au camp d'entraînement ce week-end afin de préparer la tournée en Australie. Parmi les appelés, la fusée des London Irish Henry Arundell ou encore l'emblématique Owen Farrell. Mis au repos, Sinckler, George ou encore Slade sont absents mais devraient être présents cet été.

Le groupe anglais

Avants : Barbeary, Blamire, Chessum, Curry, Dolly, Dombrandt, Ewels, Genge, Heyes, Itoje, Launchbury, Lawes, Ludlam, McGuigan, Pearson, Rodd, Stuart, Underhill, M.Vunipola, Willis.

Arrières : Arundell, Bailey, Cokanasiga, Dingwall, Farrell, Freeman, Furbank, Joseph, Lynagh, Mitchell, Randall, Smith, Steward, Tuilagi, van Poortvliet, Watson.