Le Conseil d'Etat rejette la demande de la Ligue : les Bleus joueront six matchs à l'automne

La Ligue Nationale de Rugby et les clubs étaient prêts à accepter exceptionnellement cinq matchs internationaux, au lieu des trois prévus initialement dans la convention LNR / FFR, alors que de son côté la Fédération et son président Bernard Laporte, réélu le 3 octobre dernier face à Florian Grill, campaient sur leur position en s’appuyant sur les recommandations de World Rugby, à savoir six matchs internationaux, dont France-Irlande, pour clôturer le Tournoi des 6 Nations le 31 octobre prochain, au Stade de France.

Selon nos informations, le juge des référés du Conseil d'état a cet après-midi rejeté la demande de la Ligue et donné raison, in fine, à la fédération. Selon toute vraisemblance, la Ligue devrait désormais abandonner l'autre requête en cours, à savoir celle du tribunal administratif de Versailles, portant sur la même thématique. De toute évidence, le France / Pays de Galles du 24 octobre aura bien lieu ainsi que cinq autres matchs des Bleus, cet automne. La guerre entre la Ligue et la fédé, elle, n'est pas prête de se terminer...