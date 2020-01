Paris sort de la zone rouge

Le Stade français peut respirer (un peu). Avec sa victoire 30 à 18 face au Stade toulousain, les Parisiens sortent de la zone rouge. Les deux essais pour Sekou Macalou, homme du match, ainsi que celui de l'ancien toulousain Gael Fickou offrent une le Classico aux hommes de la capitale. Cheslin Kolbe vient adoucir la note sur la sirène. Mauvaise opération pour les rouge et noir qui sortent des six places qualificatives.

Webb ne portera plus le maillot toulonnais

Ca chauffe pour le Gallois. Le demi de mêlée du RCT ne sera plus toulonnais, voilà ce qu'a annoncé le président Bernard Lemaître au micro de Sud Radio. "Ce n'est pas un passage manqué. C'était un désir de Fabien Galthié quand il était à Toulon. Sa famille est retournée au Pays de Galles, C'est compliqué pour lui. On lui a créé des plages de temps pour qu'il puisse retourner voir sa famille au Pays de Galles. Tout d'un coup on apprend qu'il a déjà signé avec les Ospreys et que son agent a déjà négocié avec la fédération galloise pour qu'il puisse être sélectionnable. C'est une attitude malhonnête. Ça nous amène à une situation où je pense que Rhys Webb ne va pas rejouer sous le maillot du RCT. L'aventure va s'écourter", a ainsi expliqué Bernard Lemaïtre, le nouvel actionnaire du RCT, au micro de Sud Radio Rugby.

Top 14 - Rhys Webb (Toulon) contre La RochelleIcon Sport

Campagnaro forfait pour le Tournoi

Mauvaise nouvelle pour l'Italie, le centre italien Michele Campagnaro s'est gravement blessé au genou droit avec son club des Harlequins. Il sera absent entre neuf et douze mois et manquera donc le Tournoi des 6 Nations 2020 avec la Squadra Azzurra. Bon rétablissement à lui.

Exeter enchaîne, Northampton accroche

Leader du Premiership, Exeter obtient la quatrième victoire consécutive en expédiant les London Irish. Victorieux 45-28 sur la pelouse du Madejski Stadium, les Chiefs conservent leur première place à un point de Northampton. De leur côté, les Saints s'accrochent et l'emportent aux Wasps 35-31. Pour conclure, les Saracens ont tout simplement étrillé les Warriors de Worcester 62-5. Ils restent dernier avec -7 points mais refont malgré tout leur retard.

Possible fracture de la pommette pour Barassi

Le club de Lyon craint une fracture de la pommette droite pour son centre international Pierre-Louis Barassi, touché dans un choc samedi, qui s'est rendu dans un hôpital d'Agen pour passer des examens. Cette blessure intervient à quatre jours de l'annonce d'une liste de 42 joueurs par le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations. Son club s'est toutefois imposé à Armandie 13-12.