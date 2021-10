Le circuit mondial à VII fera escale à Ernest-Wallon

World Rugby a dévoilé le calendrier du circuit mondial à VII. Parmi les 10 étapes du circuit, l'étape qui se déroulera en France est ainsi programmée à Toulouse, au stade Ernest-Wallon. Une première historique qui aura lieu du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022. L'évènement avait habituellement lieu à Paris, dans le stade Jean-Bouin. Dubaï, Malaga, Séville, Vancouver, Hong-Kong, Singapour, Langford, Toulouse et Londres seront tous hôtes de la compétition. À noter qu'il n'y aura pas d'étapes en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande ou encore Australie comme ce fut le cas lors des éditions passées.

Vers une version féminine des Lions britanniques et irlandais ?

Les Lions britanniques et irlandais ont annoncé ce mardi qu'ils réfléchissaient à la création d'une version féminine de la sélection. En ce sens, un groupe de réflexion de 13 personnes, présidé par l'ancien capitaine gallois Ieuan Evans, et composé d'anciens joueurs, de dirigeants ainsi que de personnalités des médias ou du monde économique a été créé. Il examinera la faisabilité de ce projet d'équipe féminine.

Pau officialise les prolongations de Tuimaba et Corato

La Section paloise a officialisé ce mardi la prolongation de l'ailier Aminiasi Tuimaba (26 ans), comme révélé récemment par le Midi Olympique. Le Fidjien, médaillé d'or aux JO de Tokyo, s'est réengagé jusqu'en 2024. Même chose pour le pilier Nicolas Corato (24 ans), qui a prolongé son engagement de deux saisons supplémentaires. Il a déjà disputé 40 matchs de Top 14 avec la Section.

L'ancien All Black Liam Squire contraint de raccrocher

Le troisième ligne all black Liam Squire a annoncé ce mardi qu'il allait prendre sa retraite sportive en raison d'une blessure persistante au genou. Âgé de seulement 30 ans, ce joueur passé par les Chiefs et les Highlanders avait porté le maillot noir à 23 reprises, entre 2016 et 2018. Il a indiqué qu'il prenait cette décision en suivant l'avis du corps médical.

Deylaud et Sonnes ne font plus partie du SU Agen

C'est le rebondissement de la soirée : Christophe Deylaud, arrivé en tant que consultant il y a à peine dix jours, a décidé de quitter le SUA en raison d'un profond désaccord avec Régis Sonnes. Celui-ci a été suspendu de ses fonctions par le conseil d'administration du club. Aujourd'hui, les Agenais doivent revenir à l'entraînement. Sylvain Mirande et David Ortiz devraient assurer l'interim.