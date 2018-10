Top 14 - Rodrigo Capo Ortega (Castres) éternel

38 ans et toutes ses dents. Le capitaine du CO a beau être l'un des joueurs les plus âgés du championnat, il n'en reste pas moins un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Urios. Titulaire à 6 reprises depuis le début du championnat, Rodrigo Capo Ortega est revenu ce samedi à Clermont à hauteur de Thibaut Privat, figure locale et détenteur du record de présences en Top 14 (342). L'Uruguayen a même reçu des mains du président de l'ASM Éric de Cromières un maillot pour récompenser cette longévité.

En plus de durer au plus haut niveau, Capo Ortega a le mérite de n'avoir joué que pour un seul club, le Castres Olympique. Depuis 2002 dans le Tarn, le Sud-Américain s'est véritablement construit une famille et une renommée. Il est aujourd'hui un symbole de ce Top 14 et pour cause, il a vécu les 16 dernières saisons dans l'élite. Malgré une forte concurrence à son poste au CO (Samson, Jacquet, Lassalle) il demeure dans le XV titulaire et pose des questions quant à une éventuelle retraite. Il garde peut-être en mire le Mondial japonais avec sa sélection uruguayenne...