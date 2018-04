Racing 92 : le chat noir du Stade Toulousain

La dernière victoire du Stade Toulousain face au Racing remonte au 17 avril 2016 et une victoire 14-3 au Stadium de Toulouse. Depuis, aucun succès mais surtout une défaite à domicile la saison dernière face aux Ciels et Blanc, 8-10. Outre l’aspect revanchard, les deux formations se doivent de faire un bon résultat dimanche, pour le dernier match de la 24ème journée de Top 14.

Victoire impérative pour les Toulousains

Les deux prochaines rencontres seront décisives dans l’optique de la qualification. Les hommes de Florian Fritz restent sur une défaite à Castres 28-23 et ont besoin de points pour conserver leur troisième place au classement, synonyme de barrage à domicile. Autre enjeu pour les Rouge et Noir, revenir à hauteur de leur adversaire du week-end et reprendre la deuxième place du championnat.

Côté Racing, tout va bien. Les Franciliens restent sur trois victoires consécutives avec leur succès de prestige face aux Toulonnais, 17-13. Deuxièmes au classement et qualifiés pour la demi-finale de Champions Cup la semaine prochaine, les hommes du duo Labit-Travers sont les seuls encore présents dans les deux compétitions. Un calendrier monstrueux avec la réception de Toulon la semaine dernière, le déplacement à Toulouse ce dimanche et enfin le choc face aux Irlandais du Munster le 22 avril au Stade Chaban-Delmas. De gros rendez-vous parfaitement gérés par le staff avec une rotation intelligente et un banc haut de gamme. De nombreux changements sont donc à prévoir pour la confrontation face aux Toulousains mais malgré cela, les Racingmen restent plus que compétitifs.