Puricelli, roi des airs

Depuis ses débuts dans l'élite en 2003 du côté de Grenoble, Julien Puricelli s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat dans le domaine de la touche. Cette année encore, le troisième ligne du Lou règne dans les airs. Sur les 9 matchs qu'il a disputé, l'ancien Castrais a déjà pris 60 ballons en touche (près de 7 prises de balle par match), et en a volé 5 sur lancers adverses (deuxième meilleur total dans ce secteur à une unité du Montpelliérain Nicolaas Janse van Rensburg).

Des chiffres qui lui permettent de survoler la concurrence. Son premier poursuivant et adversaire du week-end, le Bordelo-Bèglais Luke Jones, en a pris 21 de moins (39 ballons en 12 matchs). Avec ces joueurs comme fers de lance, l'UBB et le Lou possèdent deux des cinq alignements les plus efficaces du Top 14 (respectivement 2ème et 5ème avec 87 et 86% de ballons pris sur leurs propres lancers). Un duel dans les airs qui promet ce samedi à Chaban-Delmas et dont l'issue pourrait impacter le résultat du match.