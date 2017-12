Montauban sous le signe du 7

Ils sont inarrêtables ! L’USM n’a plus connu la défaite depuis deux mois et un revers à Colomiers (34-3, le 27 octobre dernier). Les Tarn-et-Garonnais régalent leurs supporters et s’affirment comme des candidats plus que crédibles à une remontée en Top 14. En s’imposant à Jean-Alric, longtemps forteresse imprenable d’Aurillac, les hommes du duo Lafond-Whitaker ont signé leur septième victoire consécutive ainsi que la septième victoire à l’extérieur depuis le début de saison. Impressionnant quand on compare aux chiffres de la saison passée où ni Agen, ni Oyonnax, les deux promus n’avaient réussi à s’imposer autant de fois en déplacement. Les Montalbanais peuvent passer les fêtes au chaud dans le costume de leader. À confirmer en 2018 !