Le trio magique du BO

22 essais inscrits par le triangle d'arrières du Biarritz olympique (Kylan Hamdaoui, Yohann Artru et Adriu Delaï).

Le trio du Biarritz olympique Hamdaoui-Artru-Delaï est le plus prolifique du Pro D2, avec 22 essais inscrits sur les 19 premières journées. Les trois joueurs des lignes arrière ont marqué près de la moitié des essais des Basques. Indispensables.

Kylan HamdaouiIcon Sport

Biarritz, 5ème du Pro D2, est également 5ème attaque que ce soit en termes de points (478 points) ou d'essais marqués (46 essais) depuis le début de saison.

Sa force offensive, on la retrouve surtout chez les trois-quarts et en particulier dans son triangle d'arrières. Le trio composé de Yoann Artru et Adriu Delai sur les ailes et de Kylan Hamdaoui à l'arrière, a déjà marqué 22 essais (7 pour les deux ailiers, et 8 pour l'arrière) sur les 46 inscrits par le BO. Un seul trio fait aussi bien au niveau des essais marqués, celui du Stade montois emmené par Julien Cabannes, Nacani Wakaya (8 essais chacun) et Dorian Laborde (6 essais).

Nacani WakayaIcon Sport

Des statistiques marquantes pour le Biarritz olympique qui montrent l'importance des trois joueurs. Ce n'est pas pour rien qu'ils font partie des six joueurs les plus utilisés par le staff de Gonzalo Quesada.

Pas étonnant donc de retrouver Hamdaoui, Artru et Delai, titulaires une nouvelle fois ce soir contre Grenoble pour poursuivre la série de vingt victoires consécutives à Aguilera.