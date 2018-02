Le grand huit des forfaits

C'est une donnée récurrente au sein du XV de France. Chaque sélectionneur doit faire face à une cascade de blessures. Jacques Brunel, intronisé en lieu et place de Guy Novès fin décembre, n'échappe pas à ce syndrome qui touche les Bleus. Sur les 32 Bleus convoqués pour le Tournoi des 6 Nations, le 17 janvier dernier, déjà huit d'entre eux sont à l'infirmerie et forfaits pour l'intégralité ou du moins une grande partie de la compétition : Camille Chat (grippe), Brice Dulin (mollet), Antoine Dupont (genou), Kevin Gourdon (cheville), Matthieu Jalibert (genou), Anthony Jelonch (douleur musculaire), Morgan Parra (genou), et Christopher Tolofua (cervicales).

Et le tout sans compter les absents de longue date comme Camille Lopez, qui sans sa fracture de la malléole, aurait sans doute été appelé, ou de Wesley Fofana. La dernière incertitude qui plane au dessus des Bleus concerne Henry Chavancy, touché sous l'oeil le week-end dernier contre l'Irlande. Cela fait maintenant bien longtemps qu'un sélectionneur français ne peut pas composer un groupe au complet !