La France marche sur l'Europe

Elles seront donc la moitié des équipes du Top 14 à disputer un quart de finale européen. Quatre en Champions cup et trois en Challenge cup. A noter également qu'avec les affiches Clermont - Racing (Champions cup) et Pau - Stade Français (Challenge cup), il y aura forcément deux équipes françaises en demi-finale. C'est la première fois depuis la saison 2010-2011 qu'autant de clubs de l'Hexagone passent la phase de poule de la "grande" coupe d’Europe.

Célébration des joueurs de l'ASM Clermont après leur victoire sur les OspreysIcon Sport

A l'époque, Perpignan, vainqueur de Toulon à Barcelone et le Stade Toulousain, vainqueur de Biarritz à San Sebastian, avaient disputé les demi-finale de la Champions Cup.

La France est le pays le plus représenté en Europe, devant l'Irlande et l'Angleterre (3 clubs). Suivent le Pays de Galles (2 clubs) et l’Écosse (1 club).