L'Aude à la peine

1 journée sans avoir un club audois à la dernière place

Carcassonne, Narbonne et... Bayonne, voilà les trois clubs qui ont connu la lanterne rouge cette saison. Et encore, pour les Basques, c'était à l'issue de la journée d'ouverture et d'une cinglante défaite 66 à 6 du côté de Perpignan. Depuis, l'USC et le RCNM se livrent une bataille pour se sortir de cette situation délicate.

Paul Belzons (Narbonne) vs Dax le 19/01/2018Icon Sport

Si Carcassonne monopolisait la dernière place pendant de longues semaines difficiles (l'USC était dernier depuis la sixième journée), la victoire face à Soyaux-Angoulême, a permis aux Jaune et Noir de laisser cette place si peu enviée à leurs voisins narbonnais, défaits quant à eux sur la pelouse du leader montalbanais. Aujourd'hui, les deux clubs audois pointent aux deux dernières places à six points pour les joueurs de la Cité, et huit pour les Tango, du premier non-relégable, Massy. La chasse au temps a commencé ! Il ne reste que neuf journées aux deux équipes pour se maintenir, et par la même, sauver le rugby à XV dans l'Aude.