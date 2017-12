Bayonne en terrain glissant

0 victoire de Bayonne à Grenoble dans l'ère moderne

Les déplacements des Basques en Isère ne sourient que rarement aux Bayonnais. Les joueurs de l'Aviron ne se sont jamais imposés à Grenoble dans l'ère moderne (depuis les années 2000). Sept matchs pour six défaites et un match nul (21-21, en Top 14 le 19 avril 2014). Pourtant ce match entre les deux relégués de Top 14 pourrait être un tournant dans la saison des deux équipes et en particulier dans celle de Bayonne.

En cas de défaite, les Basques, neuvièmes, pourraient rester englués dans le ventre mou, ou, pire, retourner dans la deuxième moitié de tableau. Au contraire, un succès des joueurs du trio Berbizier-Etcheto-Rey, peut leur permettre de se retrouver dans la première moitié de ce Pro D2 et regarder plus haut. Mais pour cela il faudra vaincre le signe indien, et enfin gagner sur des terres qui leur réussissent pas trop.