92 : La Rochelle, assurance tous risques face aux perches

Pour leur déplacement en Ulster ce week-end, les Rochelais peuvent compter sur leurs buteurs. Avec 92 %, c'est l'équipe de Champions Cup avec le meilleur taux de réussite face aux perches. Seulement une pénalité et une transformation ont été laissé en route. Quatre joueurs ont tenté des coups de pieds dans la compétition.

Alexi Balès (4/4) et Jean-Victor Goillot (2/2) sont à 100 % avec, certes, peu de tentatives. Ryan Lamb (9/10) et Brock James (7/8) ont, eux, raté un coup de pied chacun. Les maritimes pourront s'appuyer sur cette réussite au pied dès samedi. Une victoire en Irlande et ils s'assureront la 1ère place du groupe.

Par Thibault Pallordet