49 comme le nombre d’essais sur les terrains de Top 14 ce week-end

Avant les deux semaines de vacances, les acteurs du Top 14 avaient envie de régaler les supporters et autres amateurs de beau jeu. Avec 49 essais et une moyenne égale à 7 essais par rencontre, cette 16ème journée de championnat a été particulièrement prolifique. 12 essais entre le Lou et Agen, 8 entre Toulonnais et Bordelais, 7 à Marcel-Deflandre entre La Rochelle et Brive, les attaques ont largement pris le pas sur les défenses ce week-end. Le match de clôture hier entre Clermont et Montpellier a confirmé cette tendance, avec une victoire in extremis de Montpellier 30 à 29 grâce à un dernier .. essai de Nadolo.

Cette pluie d’essais a donc permis logiquement à des joueurs de se mettre en avant : le Lyonnais Baptiste Couilloud a inscrit un triplé alors que Radradra ou encore Louis Picamoles y sont allés de leur doublé.