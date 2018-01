Grenoble : la prime aux marqueurs

La bonne santé d'un club réside souvent dans le nombre de marqueurs d'essais. Si l'on regarde ce classement, Grenoble et Perpignan figurent en tête avec respectivement 25 et 24 marqueurs différents, devant Mont-de-Marsan (23) et Montauban (20). Le "Big Four" qui domine le Pro D2, est reconstitué.

Certes, les Isérois et les Catalans ont naturellement un leader dans le domaine : Lolagi Visinia côté grenoblois avec 8 unités et Jonathan Bousquet côté perpignanais avec 7 essais inscrits, mais de là à parler de dépendance, il y a un monde. Dans les deux équipes, plus de la moitié des joueurs utilisés ont déjà franchi les lignes d'en-but adverses. Alors qui de Grenoble ou de Perpignan sortira un nouveau marqueur de son chapeau, demain soir au Stade des Alpes ?