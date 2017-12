129 : Toulouse, roi des turnovers

Certes le Stade toulousain n'est pas l'équipe du championnat qui possède le plus le ballon. Mais par contre, quand les Rouge et Noir le possèdent ils ne le perdent que très rarement (129 fois en 12 matchs de Top 14, soit un peu plus de 10 fois par match). En comparant ces chiffres aux autres équipes, les Haut-Garonnais font très bonne figure puisqu'Agen et Montpellier, qui les suivent au classement ont perdu 155 ballons (soit environ 13 par match). Leurs adversaires de demain soir, le Racing 92 ont déjà concédé 175 turnovers (14,5 ballons perdus par match). En connaissant l'efficacité des attaquants toulousains, les Racingmen seraient bien inspirés de ne pas perdre trop de ballons face aux Stadistes.