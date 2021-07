Le carton de Koroibete annulé, Édimbourg se sépare de Cockerill, ce qu'il ne fallait pas louper hier

Dave Rennie accuse les Français de simulation

Malgré la victoire de son équipe dans le troisième test et donc la série, Dave Rennie, le sélectionneur des Wallabies, a réagi sur le carton rouge infligé à Marika Koroibete. Le sélectionneur estime qu'Anthony Jelonch "a énormément exploité la situation. Il a senti quelque chose comme un choc proche de sa tête et il s'est mis les mains sur le visage, alors que le point d'impact n'était absolument pas là, avant de s'écrouler cinq secondes plus tard."

Le carton rouge de Koroibete annulé

Le carton rouge que le sélectionneur australien remet en question juste au dessus à été annulé ce lundi en commission de discipline par World Rugby. "Par la suite, à travers l'impact, tout contact avec la poitrine et le cou a été accidentel de la part de Koroibete. Sur cette base, la commission n'a pas maintenu le carton rouge et le joueur est libre de rejouer immédiatement", explique World Rugby.

Édimbourg se sépare de Cockerill

Le club d'Édimbourg a annoncé ce lundi que son entraîneur Richard Cockerill quittait ses fonctions pour se diriger "vers de nouvelles opportunités". En poste depuis 2017, il a atteint les quarts de finale de Champions Cup avec son équipe la saison dernière face au Racing 92.

Ibitoye ne reviendra pas à Agen

L’ailier anglais Gabriel Ibitoye n’était pas à la reprise du SUALG mercredi 14 juillet. Le président Jean-François Fonteneau est en négociations pour libérer le joueur. L’information avait été révélée par RMC en milieu de semaine. Toujours sous contrat avec Agen, il ne s’est pas présenté à la reprise du club qui avait lieu mercredi 14 juillet. Ce n’est pas une grande surprise pour le président Jean-François Fonteneau, un brin fataliste : "On n’est plus dans la logique d’un retour au club. Il est établi qu’il ne reviendra pas".

Top 14 - Gabriel Ibitoye (Montpellier) face à LyonIcon Sport

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud à 7 manquera les JO

Neil Powell, le sélectionneur de l'Afrique du Sud à 7, n'accompagnera pas ses joueurs à Tokyo pour le tournoi olympique du 26 au 28 juillet. Ce dimanche, la fédération sud-africaine a publié un communiqué précisant que l'entraîneur était positif au Covid-19 et devait s'isoler 14 jours à Kagoshima. L'entraîneur adjoint Renfred Dazel prendra les rênes de l'équipe.