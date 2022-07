Le calendrier du Mondial 2023, le départ de Megdoud pour Paris...les cinq infos de ce lundi !

Le calendrier de la Coupe du monde de rugby 2023 en France a été dévoilé. Les équipes des différentes poules connaissent à présent les dates et horaires de leurs rencontres. Un tournoi de repêchage entre Hong Kong, les États-Unis, le Portugal et le Kenya déterminera la dernière équipe à obtenir son billet. Il aura lieu en novembre.

Le club normand a publié un communiqué pour officialiser le départ de son ailier : "Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Nadir Megdoud a tout fait pour quitter le RNR dès cette saison. En dépit de la déception du club qui a relancé la carrière du joueur, le RNR va de l’avant et prépare activement sa nouvelle saison avec l’ensemble de son effectif, joueurs et staff, tous impliqués dans notre projet." Pour rappel, Nadir Megdoud devrait rejoindre le Stade français Paris la saison prochaine.

Pro D2 - Nadir Megdoud (Rouen)Icon Sport

La fédération anglaise a décidé d’ouvrir une enquête pour racisme cette semaine après les déclarations de Luther Burell, ancien centre de Newcastle, sur des cas de racisme à son encontre au sein de l’effectif. Les termes "négro" et "esclave" auraient notamment été utilisés contre lui par certains de ses coéquipiers lors de son passage à Newcastle (2020-2022).

En Nouvelle-Zélande, les deux entraîneurs John Plumtree et Brad Mooar ont été remerciés après des "conversations vigoureuses et approfondies" sur les moyens d'améliorer les performances, a déclaré la NZR dans un communiqué. Jason Ryan, entraîneur chargé de l'attaque des Crusaders depuis six ans va intégrer le staff des All Blacks.

Les Tonga se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2023 en s'imposant face à Hong Kong sur le score de 44 à 22.