Le calendrier des Bleus connu, la Géorgie remplace le Japon au 8 Nations... les 5 infos de ce mardi

Les Bleus connaissent leur calendrier

Pour cet automne, l'équipe de France jouera six matchs, dont trois au Stade de France, et un au stade de Saint-Etienne, Geoffroy Guichard. Ils joueront le Pays de Galles avant la rencontre en conclusion des 6 Nations contre l'Irlande. Au menu de la Coupe des 8 Nations : Un match en Ecosse, un match contre les Fidji et contre l'Italie. Si la France termine première de la poule contre ces trois équipes, elle jouera une finale en territoire britannique contre la Géorgie, l'Irlande, le Pays de Galles ou l'Angleterre. Cette fenêtre internationale aura lieu du 24 octobre au 5 décembre.

La Géorgie va remplacer le Japon

La Géorgie, qui tape à la porte des grands de ce monde depuis plusieurs années, pourrait enfin voir son vœu s'exaucer cet automne. Selon le Daily Telegraph, les Lelos du Caucase devraient ainsi remplacer le Japon dans la Coupe des 8 Nations, l'épreuve reine de l'automne prochain.

Colomiers : un cas positif parmi les joueurs

L'entraînement de ce mardi matin a été annulé à Colomiers en raison d'un cas positif détecté chez les joueurs de l'effectif professionnel. La décision a été prise par principe de précaution par le staff columérin en accord avec le médecin référent du club, et ce après avoir consulté la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby, cette dernière n'ayant pas donné d'avis négatif quant à la tenue de l'entraînement.

Barnes à Toulouse, Poite à Clermont

L’EPCR a annoncé les arbitres qui officieront lors des quarts de finale de Coupe d’Europe qui auront lieu le week-end des 19 et 20 septembre. L’Anglais Waynes Barnes sera au sifflet à Toulouse pour le duel face à l’Ulster, alors que Romain Poite arbitrera la rencontre franco-française entre Clermont et le Racing 92.

Protocole sanitiaire : vers moins de tests

Le protocole sanitaire mise en place par la Ligue devrait rapidement évoluer vers un peu plus de souplesse, avec un peu moins de tests à passer. Un seul test sera effectué par les équipes à trois jours du match et si moins de trois cas positifs sont détectés, le match sera maintenu et les équipes n’auront plus besoin d’effectuer de nouveaux tests à deux et à un jour du match.