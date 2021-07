Le calendrier de Top 14, un nouveau Comité Directeur à la LNR... Les 5 infos de ce jeudi

Les calendriers de Top 14 et de Pro D2 dévoilés

Le premier rendez-vous de la saison 2021-2022 se tenait hier, avec la révélation des calendriers de Top 14 et de Pro D2. Les clubs de l'Élite reprendront le 4 septembre avec en tête d'affiche la revanche de la dernière finale La Rochelle - Toulouse, le derby Stade français - Racing ou un match déjà (?) décisif pour le maintien entre Brive et Perpignan. En Pro D2, les deux relégués Bayonne et Agen s'affronteront d'entrée le 27 août.

Castaignède, Millette et Gillham élus au Comité Directeur

L'opposition s'est imposé en force au sein du Comité Directeur de la LNR. Les élections, qui se tenaient hier au cours de l'Assemblée Générale de la Ligue, Pour le Top 14, le président de Brive Simon Gilham et Thomas Casataignède (élu au titre de personnalité extérieure), opposants du président René Bouscatel, ont été élus au Comité Directeur. Pour la Pro D2, Alain Millette (Aurillac) et Jean-François Fonteneau (Agen) sont sortis gagnants.

Les Lions retrouvent les Sharks samedi

Les Lions britanniques ont annoncé hier la tenue d'une rencontre face aux Sharks de Durban, samedi à 17 heures. Après leur victoire probante sur les mêmes Sharks (54-7), les hommes de Warren Gatland ont appris le report de leu rmatch face aux Bulls de Pretoria, prévu samedi.

Le tournoi olympique de rugby à 7 sans spectateurs

Suite à l'annonce du gouvernement japonais de réintroduire l'état d'urgence sanitaire à Tokyo, du 12 juillet au 22 août, les Jeux olympiques (23 juillet - 7 août) se dérouleront à huis clos. Le tournoi de rugby à 7 n'échappe pas à la règle et c'est donc sans public que les Bleues représenteront la France, à partir du 29 juillet.

Biarritz signe Herron et Tcheishvili

Nouvelle journée de recrutements au Biarritz olympique. Le président Jean-Baptiste Aldigé a annoncé hier la signature de l'ouvreur des Harlequins Brett Herron et du pilier géorgien Ushangi Tcheishvili, prêté cette saison par Montpellier. Les deux joueurs ont signé jusqu'en 2023.