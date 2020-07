Le calendrier de Nationale révélé, Savea de retour aux Hurricanes... Les 5 infos de ce lundi

Le calendrier de Nationale révélé

La FFR a dévoilé le calendrier de Nationale, la toute nouvelle compétition d'élite du rugby amateur réunissant quatorze prétendants au Pro D2. Le championnat débutera le 12 septembre. La première journée sera notamment marquée par le choc des historiques Dax-Narbonne et par Nice-Albi. La phase régulière se terminera le 25 avril. Les barrages (8-9 mai) et les demi-finales en format aller-retour (15-16 puis 22-23) permettront de déterminer les deux promus de Pro D2. La finale clôturera la saison le 29 ou le 30 mai.

Savea de retour aux Hurricanes

Sans club depuis la fin de son contrat avec Toulon le 30 juin, Julian Savea (29 ans, 54 sélections) a trouvé un point de chute. Le champion du monde 2015 s’est engagé avec les Hurricanes pour le restant du Super Rugby Aotearoa. Julian Savea avait évolué avec la franchise de Wellington de 2010 à 2018, avant de rejoindre le RCT dont il a porté les couleurs à quarante-et-une reprises pour neuf essais.

Les salaires gallois réduits 12 mois de plus ?

Depuis trois mois, les joueurs gallois touchent des salaires réduits à hauteur de 25 %. La Fédération, confrontée à des dizaines de millions de livres de perte, souhaiterait étendre cette mesure sur les douze prochains mois. Pour l'heure, les négociations menées avec le syndicat des joueurs gallois sont tendues. Aucun mouvement de grève ou autre action forte ne seraient envisagés mais, avec la reprise du Pro 14 fixée au 21 août, le temps presse pour les dirigeants de la WRU.

Prolongation aux Saracens

Au fil des semaines, les Saracens sont en train de constituer une véritable armada en vue de leur saison en Championship. Après les internationaux Farrell, Itoje ou Daly, le club londonien a obtenu la prolongation de contrat du troisième ligne sud-africain Mike Rhodes (32 ans). Le flanker aux 93 apparitions sous les couleurs des Sarries, depuis son arrivée en 2015; s'est engagé pour un an de plus et participera donc à l'opération remontée des siens en Premiership.

Lemi s'engage en Fédérale 3

Après deux saisons prolifiques à Rouen, avec onze essais à son compteur, l’ailier David Lemi (38 ans) va découvrir la Fédérale 3 dans les semaines à venir. L’international samoan, qui a connu deux Coupes du monde et compte 54 sélections, s’est engagé avec le club d’Evreux. Il a auparavant joué pour Bristol, les Wasps, Glasgow ou encore Worcester.