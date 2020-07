Le calendrier de la LNR officialisé, quatre prolongations à Leicester... Les 5 infos de ce mercredi

Le calendrier de la saison 2020-2021 dévoilé par la LNR

Comme annoncé sur ce site dès mardi, la Fédération Française de Rugby a validé "à l'unanimité" le calendrier de Top 14 et de Pro D2 proposé par la Ligue Nationale de Rugby pour la saison 2020-2021. La LNR a donc officialisé les dates des championnats à venir. "Le calendrier 2020-2021 prévoit une reprise commune pour le TOP 14 et la PRO D2 le premier weekend de septembre tandis que la finale du TOP 14 marquera la fin de la saison le dernier weekend de juin. Après six mois d’inactivité forcée, les clubs ont hâte de retrouver leurs supporters et partenaires", a déclaré l'instance dans un communiqué.

Quatre prolongations à Leicester

Quatre joueurs internationaux porteront encore le maillot des Tigers la saison prochaine. Tout d'abord le centre springbok Jaco Taute (29 ans, 3 sélections) arrivé l'été dernier en provenance du Munster. Mais aussi trois internationaux anglais : le pilier gauche Ellis Genge (25 ans, 18 sélections), le demi de mêlée Ben Youngs (30 ans, 99 sélections) et l'ouvreur George Ford (27 ans, 69 sélections) se sont réengagés sur le long terme avec Leicester.

Manu Vunipola aux Saracens jusqu'en 2023

Les Saracens, relegués en deuxième division la saison prochaine, pourront compter sur leur jeune pépite à l'ouverture. Le benjamin des Vunipola, Manu, vient en effet de prolonger son contrat avec le club londonien jusqu'en 2023. À 20 ans, l'international U20 anglais a connu pas moins de 14 titularisations avec les Sarries cette saison.

Tarbes recrute un international espagnol

Le Stado TPR a annoncé une nouvelle signature en vue de la saison prochaine. Il s'agit du pilier droit Jon Zabala, 23 ans, international espagnol et pensionnaire du centre de formation de l'Aviron bayonnais. Après avoir disputé 11 matchs avec les professionnels du club basque, il avait été prêté cette saison à Anglet (Fédérale 1) pour gagner du temps de jeu. Il y a pris part à 15 rencontres, pour 12 titularisations.

Aubin Lespiaucq-Brettes s'engage à Dax

L'US Dax continue aussi son recrutement en vue de la saison prochaine en Nationale. Le club landais vient de s'attacher les services du jeune pilier droit Aubin Lespiaucq-Brettes. Formé à Mont-de-Marsan et après deux saisons chez les Espoirs de Biarritz, le joueur de 22 ans (1,80 m, 106 kg) évoluait cette saison à Montauban, où il a connu sa première feuille de match en Pro D2.