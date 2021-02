Le calendrier de la Coupe du monde dévoilé, retraite pour Lacroix... Les 5 infos de ce vendredi

Le calendrier de la Coupe du monde 2023 connu

Le calendrier complet de France 2023 vient d'être dévoilé par les organisateurs. La France affrontera la Nouvelle-Zélande en ouverture de la compétition, le 8 septembre au Stade de France. Les Bleuse joueront ensuite le jeudi 14 septembre au Stade Pierre Mauroy de Lille, contre le vainqueur du tournoi de qualification américain. Viendra ensuite le troisième match de poule, contre la première nation africaine qualifiée, le 21 septembre à Marseille. Enfin, la rencontre contre l'Italie, qui conclura la phase de poule pour les Bleus, se jouera à Lyon le vendredi 6 octobre.

Clap de fin pour Gabriel Lacroix

Blessé depuis trois ans, l'ailier du Stade rochelais, Gabriel Lacroix, met un terme à sa carrière. Malgré les multiples opérations, le toulousain d'origine a décidé par un post sur les réseaux sociaux qu'il était temps pour lui de s'arrêter la. Il y a un peu plus de trois ans, l'ailier rochelais (27 ans) marquait trois essais lors de ses deux premières sélections en équipe de France.

Saison blanche officielle pour le rugby amateur

Comme nous vous l'avions annoncé dans le Midi Olympique paru ce vendredi, les compétitions amateures sont officiellement terminés pour cette saison. Le Bureau Fédéral de la FFR a décidé ce matin de l'interruption définitive des championnats fédéraux masculins et féminins. Dans le communiqué officiel, la Fédération Française de Rugby explique l'arrêt des compétitions de rugby amateur dans leur format officiel. Voici l'intégralité des décisions prises par le Bureau Fédéral :

L'Aviron gagne avec le coeur à Mayol

Depuis plus de dix ans, les Bayonnais n'avaient plus gagné à Mayol. Malgré les nombreux absents, les hommes de Yannick Bru ont su l'emporter grâce à une grosse défense. Par cette victoire, ils rendent un bel hommage à Jean Grenet, homme fort du club et de la ville de Bayonne.

Retentissant exploit rouennais