Le beau geste du Mondial, Goosen voit rouge... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops

Les Japonais entrent dans l'Histoire

Alors qu'ils jouaient une sorte de huitième de finale face à l'Écosse ce dimanche, les Brave Blossoms se sont imposés 28-21. Synonyme de qualification, les Japonais terminent premiers de la poule devant l'ogre irlandais. Une première dans l'histoire pour cette nation émergente du rugby mondial.

Agen s'accroche au Racing

Premier non relégable, le SUA a réussi à accrocher un match nul sur la pelouse du Racing 92. Un 27-27 mais surtout une prestation au courage avec une magnifique remontée. Agen se reprend après deux défaites consécutives et ramène donc deux points de la U Arena; pas sûr que tous les candidats au maintien en fassent autant.

Canadiens et Namibiens main dans la main

Le typhon Hagibis a ravagé une partie du sud de l'île et a fait au moins 56 morts. Voyants leur rencontre annulée, les Canadiens ont aidé les habitants de Kamaishi à nettoyer les dégâts, de leur côté les Namibiens sont allés dans la ville de Miyako pour prendre des photos et signer des autographes mais surtout réconforter les locaux.

Les Flops

Valence-Romans n'y arrive pas

Les promus sont en difficulté en ce début de championnat. Si Rouen, avant dernier, a réussi à s'imposer par deux fois contre Valence justement, et Perpignan; les joueurs de Valence-Roman eux n'y arrivent pas. Avec cette nouvelle défaite face à Biarritz (26-35), le VDVR s'enfonce un peu plus dans le fond du classement. Ils n'ont réussi a prendre que deux points de bonus défensif et restent donc à 7 points des Lions rouennais. Un réveil aura-t-il lieu lors du prochain déplacement à Colomiers ?

Goosen voit rouge

Alors que les Montpéllierains se déplaçaient à Jean Dauger ce samedi, ils accrochaient un prometteur 17-14 à la mi-temps. Mais sur une percée, Johan Goosen met le coude en avant sur Arthur Duhau. Un geste dangereux sanctionné immédiatement par Mr Brousset. Le Sud Africain est donc exclu, et laisse ses coéquipiers à quatorze... Le MHR s'inclinera finalement 28-24 à Bayonne.