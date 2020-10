Le baromètre du week-end

Les Plus :

Ces Bleus nous font plaisir

Le jeu proposé par le XV de France a de quoi réjouir lors de la victoire face au pays de Galles (38-21). Au dela des individualités nombreuses que possède cette équipe, la réaction collective est très encourageante pour l'avenir. Cela faisait près de quatorze ans que les Bleus n'avaient pas marqués cinq essais face à une nation majeure du rugby mondial. C'était face à l'Irlande lors du Tournoi avec six essais inscrits et une victoire 43-31. La bande à Galthié a donc rompu cette statistique.

Vannes, le tube breton

Après une saison mi-figue mi-raisin lors du précédent exercice et une huitième place à l'arrête de la saison, les Vannetais réalisent un début de saison tonitruant. Avec six victoires en sept matchs, le RC Vannes pointent à la deuxième place du classement avec un point de reatrd sur le leader Perpignan. Ce week-end, Vannes a enchaîné un cinquième succès consécutif face à Grenoble (19-14). Des victoires pas forcément faciles à Mont de Marsan (19-14) ou à domicile face à Béziers (29-26) au terme d'une remontada mémorable. Ces victoires ont forgé la caractère des Vannetais qui abordent le déplacement à Nevers avec des certitudes.

Le come-back incroyable des Stormers

Scénario improbable au Mbombela Stadium entre les Pumas et les Stormers dans le Super Rugby Unlocked. Menés 37-14 à vingt minutes de la fin, les Stormers vont retourner la situation et de quelle manière. Les coéquipiers de Siya Kolisi vont marquer quatre essais par Fouche (62e), Mbonambi (71e), Zas (74e) et Gelant (78e). Au final, une victoire 42-37 des Stormers qui remontent à la troisième place du classement de ce Super Rugby 100% sud-africain.

Les Moins :

La mauvaise série de l'UBB continue

Troisième défaite en championnat pour l'UBB à la Rochelle 20 à 6. Certes, c'était le troisième match consécutif à l'extérieur mais encore une fois, les Bordelo-Bèglais sont passés à côté de leur première mi-temps, comme face à Lyon. Incapables d'enchaîner les temps de jeu, trop souvent pénalisés, l'UBB n'a jamais été dans le coup. Après le match, Christophe Urios ne ressentait pas de la colère mais beaucoup de déception. Bordeaux-Bègles est douzième mais aura enfin un match à domicile le week-end prochain, face à Agen.

Les Barbarians britanniques brise le protocole sanitaire

La rencontre entre l'Angleterre et les Barbarians britanniques, initialement prévue dimanche, n'a pas pu se jouer. La raison ? Plusieurs joueurs des Barbarians ont brisé le protocole sanitaire en sortant de l'hôtel dans lequel ils devaient rester confinés. Le quotidien The Guardian a dévoilé le nom de certains joueurs mis en cause. On y retrouve Sean Maitland, Richard Wigglesworth ou encore Fergus McFadden, des joueurs pourtant très expérimentés et qui devaient montrer l'exemple. Sur ce coup-là, c'est loupé. Certains se sont quand même excusés comme Chris Robshaw, ancien capitaine du XV de la Rose.

Gimont - 4 Cantons arrêté après une bagarre générale

Triste fin pour la rencontre entre Gimont et 4 Cantons dans la poule 9 de la Fédérale 3. À la 66ème minute de jeu, un accrochage entre deux joueurs va amener à une énorme bagarre générale, entre les acteurs du match, mais aussi entre les deux équipes réserves et même les supporters. Un terrible incident qui va forcer l'arbitre Maxime Varlet a arrêté le match immédiatement. L'histoire retiendra que 4 Cantons a remporté la rencontre 26-20 à Gimont mais ce n'est certainement pas la fin espérée.