Le baromètre du week-end

Les plus

Le rugby est de retour en Afrique du Sud

Ce week-end sonnait le retour du rugby sud-africain. À l’instar du Super Rugby australien ou néo-zélandais, l’Afrique du Sud a également lancé son championnat domestique entre franchises du pays. Pour cette première journée, les Sharks se sont imposés de justesse 19-16 face aux Lions en match d’ouverture de la compétition vendredi. Samedi, les Cheetahs ont dominé 53-21 les Phakisa Pumas et les Bulls de Pretoria ont gagné leur premier match 30-23 contre les Griquas.

Un stade plein en Nouvelle-Zélande

Le premier match de la Bledisloe Cup entre les All Blacks et l’Australie qui s’est terminé sur un score nul 16 à 16 au terme d’un match passionnant et où les deux équipes se sont données à 100 % jusqu’à la 88e minute. L’un des fait marquant de cette rencontre n’était pas forcément sur la pelouse mais dans les tribunes. Pour la première fois depuis l’arrêt du rugby mondial, le nombre de spectateurs n’était pas limité et le Sky Stadium était quasiment plein.

La finale de Premiership connue

Les demi-finales du championnat anglais ont rendu leur verdict ! Le déjà finaliste en Champions Cup Exeter a facilement dominé Bath 35-6 et les Wasps ont eux aussi gagné assez aisément face à Bristol 47-27. Cette finale sera un remake de 2017 dans laquelle les Chiefs d’Exeter avaient dominé les Wasps 23-20. La finale de l’édition 2020 aura lieu le 24 octobre prochain à 19h à Twickenham.

Les moins

Un match annulé en Rugby Europe

Si la plupart des championnats européens des nations ont été annulés au printemps. Rugby Europe avait décidé de faire jouer la rencontre entre la Pologne et l’Ukraine (Trophy) ce samedi. C’était sans compter sur le test positif à la Covid-19 de plusieurs joueurs polonais. Le match a alors été purement et simplement annulé.

Trois revers de rang pour le MHR

C’est un début de saison difficile pour Montpellier qui n’a toujours pas obtenu le moindre succès en Top 14 après avoir joué trois matchs de championnat. Après la défaite face à Toulon samedi, le MHR enregistre son pire départ depuis 15 ans et la saison 2005-2006.

Zéro pointé pour Agen

Quatre défaites en autant de matchs pour le SU Agen. Le club du Lot-et-Garonne n’y arrive pas en ce début de saison. C’est le dernier club du Top 14 qui n’a pas encore inscrit le moindre point en championnat. Surtout, la prestation de ce week-end face au Stade Français à domicile (défaite 3-20) n’a rien pour rassurer. En conférence de presse d’après-match, le manager du SUA Christophe Laussucq a semblé abattu et fataliste. Il a d’ailleurs déclaré : " Vous dire que j'ai la solution pour aller faire un gros match à Montpellier, battre Bayonne et se maintenir, je serais un menteur et je ne suis pas un menteur."