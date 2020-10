Le baromètre du week-end

Les plus

Toulouse repart de l'avant

Après leur défaite en demi-finale de Champions Cup face à Exeter, quelques doutes existaient quant à la capacité des Toulousains à vite rebondir. Les joueurs d'Ugo Mola ont chassé ces interrogations hier soir en dominant de la tête et des épaules les Toulonnais à Ernest-Wallon. Une première mi-temps terminée avec un score de 25-0 et la messe était dite dès les quarante premières minutes. Malheureusement pour Antoine Dupont et ses troupes, ils ont subi queque peu la réaction du RCT en seconde pèriode et laissé échapper le bonus offensif.

Bruno dans le staff de la Géorgie

Adjoint de Jacques Brunel lors du Mondial japonais, Sébastien Bruno (46 ans) a trouvé un nouveau poste auprès d'une sélection. L'ancien talonneur va prendre en charge le secteur de la mêlée de la Géorgie pour la tournée d'automne. Son premier défi va être de contruire un pack d'avants solide pour les Lelos pour disputer l'Autumn Nations Cup, puisque les Géorgiens vont affronter le pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre.

Première victoire pour Carcassonne

Ce match en retard de la première journée du Pro D2 ressemblait déjà à un tournant dans la course au maintien, Rouennais et Carcasonnais comptaient chacun deux défaites au compteur, c'est dire l'importance de cette rencontre. Et c'est les Audois qui ont réussi le gros coup loin de leurs bases, un succés 21-13 qui les relance en championnat et qui enfonce un peu plus Rouen dans la crise.

Les moins

Les Saracens disent au revoir à la Premiership

Ce dimanche, les Saracens ont disputé leur dernier match de Premiership avant de purger leur sentence en deuxième division. À domicile, les Londoniens n'ont pas réussi à l'emporter face à Bath (17-17) pour leur baroud d'honneur. À la vue de l'effectif que devrait avoir les Sarries la saison prochaine, nuls doutes qu'ils pourraient vite retrouver les terrains de l'élite du rugby anglais

Morris avec les SaracensIcon Sport

Pluie de cartons rouges en Top 14

La statistique est frappante, en seulement quatre matchs disputés ce week-end, pas moins de cinq cartons rouges ont été distribués par les arbitres, dont trois en une seule et même rencontre, c'était lors de Brive-Pau. Une plus grande sévérité du corps arbitral ou plus de jeu dangereux de la part des acteurs du championnat ? A priori, toutes les exclusions définitives étaient justifiées ce week-end, c'est donc les joueurs qui vont devoir se montrer plus disciplinés lors des prochaines journées.

Le Stade français retombe dans ses travers

On avait laissé les Parisiens avec le sourire sur la pelouse de Castres il y a deux semaines, et malheureusement pour eux, ils sont retombés quelque peu dans leurs travers de la saison dernière. Une rencontre complètement ratée face à des Bayonnais réalistes et entreprenants et voilà delà la première défaite des joueurs de Gonzalo Quesada sur la pelouse de Jean-Bouin. Le Stade français peut relever la tête dés ce week-end à Agen, qui n'est pas au mieux...