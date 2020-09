Le baromêtre du week-end

Les plus

Joy Neville, la pionnière

Joy Neville entre dans l'histoire. L'arbitre irlandaise sera la première femme à officier lors de tests-matchs masculins en tant que responsable de la vidéo, à l'occasion de Galles-Géorgie puis d'Ecosse-Fidji en novembre.

Le Racing 92 en finale

Contre une équipe des Saracens très solide, le Racing 92 s'est imposé 19-15 à domicile à la Paris - La Défense Aréna. Durant toute la partie, les deux équipes ont fait jeu égal et ont surtout taper contre les défenses adverses. La différence s'est faite en fin de match sur une sublime inspiration de Finn Russell et un essai de Juan Imhoff à la 76e. Le Racing 92 s'est donc qualifié pour la finale de Champions Cup et affrontera Exeter qui a dominé le Stade Toulousain (28-18).

Nonu revient sur la Rade

En plus de sa qualification en finale de Champions Cup, Toulon a annoncé une nouvelle qui va faire plaisir aux supporters. Ma'a Nonu est de retour à Toulon. Le centre néo-zélandais revient au RCT pour palier les blessures longues durées d'Anthony Belleau et de Julien Hériteau.

Les moins

Un ancien joueur des London Irish tué

Le sergent Matt Ratana, Néo-Zélandais d'origine officiant à Londres depuis plus de 30 ans, a été tué par balle la semaine dernière dans le sud de Londres dans l'exercice de ses fonctions. Il avait joué dans plusieurs équipes anglaises, notamment aux London Irish.

Priso absent plusieurs mois

Le pilier international Dany Priso a annoncé samedi qu'il serait absent plusieurs mois. Le Français de 26 ans vient de se faire opérer de la main. Le club de La Rochelle est à la recherche d'un joker médical pour palier l'absence du pilier. Le club serait déjà en contact avec un joueur.

Montauban surpris à domicile, Rouen n'a pas encore gagné un match

Aurillac a réalisé un gros coup à Sapiac ce week-end. Montauban est tombé de haut et s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile cette saison. De son côté, Rouen n'a toujours pas gagné cette saison et a également subit sa première défaite à domicile. Avec deux matchs reportés et deux défaites avec zéro point pris, Rouen est le dernier club à n'avoir inscrit aucun point.