Le baromètre du week-end

Les plus

7e titre de champion pour le Leinster

Les Irlandais du Leinster impressionnent une nouvelle fois en dominant le Pro 14 pour la troisième saison consécutive. Ils remportent là le 7e titre de leur histoire au terme d'une saison parfaite dans laquelle ils ont terminé invaincus. Samedi soir, ils ont dominé l'Ulster 27-5 et ont envoyé un message fort au reste du continent à une semaine des quarts de finale de Champions Cup.

Eddie Jones file à San Diego

Exile aux États-Unis pour Eddie Jones. Le technicien australien va découvrir la franchise de Major League Rugby des San Diego Legion cette saison en tant que consultant de luxe. Le sélectionneur de l'Angleterre a toutefois précisé : "Mon engagement principal reste envers l'Angleterre […] mais j'ai une passion pour le développement du rugby".

La belle réussite du Water Rugby

Avec des conditions climatiques idéales, les spectateurs venus sur les berges de la Garonne ont pu profiter d'un beau spectacle offert par des anciens joueurs professionnels. Avec plus de 1000 sélections internationales sur le terrain flottant, ce week-end de Water Rugby a donné beaucoup de plaisir à tout le monde, surtout grâce aux magnifiques plongeons dans la Garonne lorsqu'un essai est inscrit.

Les moins

Lyon craque sous les mauls de Toulon

Toulon a dominé Lyon lors du match de clôture de la 2e journée de Top 14. Même si le match a été serré jusqu'au dernier quart d'heure, la rencontre a été marquée par l'indiscipline des Lyonnais et par leur difficulté à défendre sur les ballons portés toulonnais. Au total, le LOU a encaissé trois essais de pénalité. L'arbitre de la rencontre a à chaque fois donné un carton jaune au fautif dans le maul. Un match a oublié pour Lyon et un secteur de jeu à travailler avant la réception de Bordeaux-Bègles dans trois semaines.

Plus de 100 matchs remis en amateur

Ce week-end, le rugby amateur reprenait ses droits. Cependant à cause de l'épidémie de la Covid-19, de nombreux matchs ont été reportés à plus tard. Au total, plus d'une centaine de rencontres ne se sont pas disputés. Une situation forcément inquiétante puisque la situation sanitaire en France ne s'arrange pas et qu'il pourrait y avoir des problèmes de calendrier si de nombreux matchs sont remis chaque week-end.

Blessure longue durée pour Pollard

Vendredi soir, en plus d'avoir été largement battu par le Racing 92, Montpellier a perdu pour plusieurs mois l'ouvreur international sud-africain Handre Pollard. Le Champion du monde souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Une mauvaise nouvelle pour le MHR après seulement deux matchs de Top 14.