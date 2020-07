Lawes dit non à Béziers, Kremer au Stade français... Les 5 infos de ce mardi

Lawes ne viendra pas à Béziers

Très ambitieux sur le marché des transferts, les repreneurs de Béziers viennent d'essuyer un premier refus : Courtney Lawes (31 ans, 87 sélections), contacté pour rejoindre le club héraultais cet été, a décidé de prolonger l'aventure avec Northampton jusqu'en 2023 et la Coupe du monde en France. Parmi les autres joueurs de renom ciblés par Christophe Dominici et ses associés, la piste Dan Biggar ne devrait pas aboutir tandis que l'espoir reste de mise pour le All Black Ma'a Nonu, en quête d'un nouveau challenge.

Kremer à Paris, c'est officiel

Le Stade français a officialisé l'engagement du deuxième ou troisième ligne international argentin Marcos Kremer (22 ans, 28 sélections) pour les trois prochaines saisons.Marcos Kremer, considéré comme un des plus gros potentiels argentins, va notamment retrouver son ancien entraîneur aux Jaguares, Gonzalo Quesada. Il s'agit du deuxième Puma à s'être récemment engagé en Top 14, après le néo-Bordelais Guido Petti. Le club parisien a également annoncé la signature du pilier géorgien Vasil Kakovin (30 ans, 25 sélections) pour une saison.

Le circuit mondial de rugby à 7 est clos

World Rugby a mis un terme au Sevens Series 2020 en annonçant l'annulation des étapes de Langford, Londres, Paris, Singapour et Hong-Kong, initialement reprogrammées à l'automne. En conséquence, le classement du circuit mondial a été entériné : les sélections néo-zélandaises masculine et féminine, toutes deux leaders avant l'arrêt des compétitions, remportent cette édition. Côté tricolore, les hommes de Jérôme Daret pointent à une remarquable sixième place tandis que les femmes de David Courteix terminent au pied du podium.

Le Maroc suspendu de toute compétition

Le Maroc ne verra pas le Mondial 2023 en France. En effet, World Rugby, via la commission d’appel de Rugby Afrique réunie au Cap, a condamné la Fédération royale marocaine (FRMR) à de très lourdes sanctions : interdiction de participer à toute compétition officielle jusqu’à régularisation de la situation, condamnation à 5 ans de suspension de l’ancien président Tahar Boujouala et dissolution du nouveau bureau fédéral.

Un pilier sud-africain à Oyonnax

Marc Clerc ayant annoncé sa retraite prématurée, l'US Oyonnax a dû dépêcher un pilier droit en urgence pour compléter son effectif. Le club de l'Ain a trouvé son bonheur en Afrique du Sud en la personne de Frans van Wyk (25 ans). Le pilier des Lions de Johannesburg, ancien Baby Bok aligné à vingt reprises en Super Rugby, s'est engagé jusqu'en juin 2021 avec l'USO.