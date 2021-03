Laurent Marti dans la peine

Laurent Marti le président de l'UBB a ses racines en Dordogne, à Bergerac. C'est là qu'il a découvert le ballon ovale. Cette semaine, il a perdu celui qui lui a transmis cette passion. Son père Antoine. Il a été président de l'US Bergerac de 1982 à 1984. Il avait aussi fait une belle carrière dans la banque, il avait gravi tous les échelons pour finir directeur du Crédit Immobilier de sa cité fétiche. Sur le plan rugbystique, il avait relancé le club, l'avait mis sur les rails de sa période la plus faste, qui devait le propulser jusqu'au Groupe A, l'Élite de l'époque.

Antoine Marti faisait toujours partie du comité directeur. On se souvient très bien de cette période, Bergerac était l' épouvantail de la Deuxième Division puis du Groupe B, fort d'un gros soutien populaire. Jusqu'à jouer une finale mythique du Groupe B, hélas perdue 16 à 10 face à Saint-Jean-de-Luz. C'était l'époque de Dominique Pozo, des frères Bernard, de Michel Boullet au volant du bus (que les autres nous pardonnent de ne pas les citer)..

Laurent Marti et sa famille faisaient partie de cette aventure. Son père aura pu voir Laurent porter le flambeau encore plus haut, mais à Bordeaux , la métropole voisine. Il s'est donc éteint mardi après deux mois très difficiles dus à un triple pontage. A sa famille, son épouse, ses trois enfants, Midi Olympique et Rugbyrama adresse ses condoléances. Ses obsèques auront lieu lundi 8 mars à 14 h 30 en l'église de Prigonrieux.