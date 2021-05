Laumape sera Parisien, Grenoble-Vannes confirmé ce soir... Les 5 infos de ce lundi

Le Stade français annonce Laumape, et quatre autres recrues

Le Stade français a annoncé ce lundi le nom des nouveaux joueurs qui porteront ses couleurs la saison prochaine. Le All Black Ngani Laumape est la tête d’affiche de ce recrutement (16 sélections avec les All Blacks), 28 ans, en provenance de la franchise des Hurricanes (1,71m - 103 kg). La première ligne parisienne sera aussi considérablement renforcée par les arrivées de Clément Castets et Nemo Roelofse. Par ailleurs, le Stade français a confirmé les arrivées de Romain Briatte (1,95m – 107 kg), capitaine du SU Agen jusque-là, et du trois-quarts centre ou ailier anglais, Harry Glover, 25 ans, venant de Carcassonne (1,91m – 97 kg). Ce dernier a disputé 148 matchs avec la sélection britannique de Rugby à 7 et disputera les Jeux Olympique à Tokyo avant de rejoindre Paris.

Le match entre Grenoble et Vannes confirmé, ce soir, à 18h

Le match de la 28e journée de Pro D2 entre Grenoble et Vannes devrait enfin se jouer ce mardi à 18h, annonce la LNR. Le match a déjà été repoussé trois fois à cause de cas de Covid des deux côtés. Si Vannes ne joue plus grand chose, Grenoble vise une quatrième place, synonyme de barrage à domicile.

James Lasis, grièvement blessé aux cervicales, fait des "progrès lents"

L'Anglais James Lasis, deuxième ligne du Stade niçois, opéré deux fois à la suite d'une grave blessure aux cervicales lors d'un match de Nationale, va "mieux" mais les progrès sont "lents", a indiqué son frère sur Instagram. "Ces deux semaines ont été difficiles, mais en regardant en arrière, James est dans un bien meilleur état qu'il y a deux semaines, tout comme maman, papa et moi. Les progrès sont lents, comme l'a dit le médecin, mais le grand bonhomme sourit toujours", a écrit Matt Lasis sur le réseau social dans la nuit de dimanche à lundi.

Barrau quitte Agen et "les brebis galeuses"

Comme indiqué par La Dépêche du Midi ce lundi, l'actuel préparateur physique d'Agen Mathieu Barrau a annoncé aux joueurs qu'il allait quitter ses fonctions en fin de saison. L'ancien demi de mêlée international était pourtant sous contrat jusqu'en juin. Alors que le président du SUALG Jean-François Fonteneau et le manager Régis Sonnes ont accepté une rupture de contrat à l'amiable, Mathieu Barrau s'est expliqué : "Tout le monde a compris que j'étais arrivé au bout de quelque chose. Et comme je ne suis pas de nature à être un boulet, négatif, que le club aurait traîné la saison prochaine, je m'en vais. [...] J'assume avoir fait partie du naufrage collectif cette saison. Je ne m'échappe pas par rapport à mes responsabilités, mais une grande part de ma décision d'arrêter vient du fait que je ne me voyais pas poursuivre l'aventure avec certains joueurs qui vont rester la saison prochaine et qui ont un état d'esprit à l'opposé de mes valeurs. Il y a des brebis galeuses dans ce club, je n'ai pas peur de le dire et je ne me vois pas fonctionner avec des gens comme cela."

Nouvelle-Zélande - Fidji, Galles - Argentine... World Rugby annonce les affiches de juillet

Dans une saison, bien perturbée par le Covid, World Rugby a confirmé les test-matchs pour le mois de juillet, avec certaines rencontres alléchantes. Nouvelle-Zélande - Fidji, Pays de Galles - Argentine mais aussi bien entendu Australie-France et la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud.