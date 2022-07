Laumape quitte Paris, le jubilé de Trinh-Duc, Ouedraogo et Picamoles... Les cinq infos du week-end !

L'aventure entre Ngani Laumape prend fin. Après seulement une saison dans la capitale, le centre néo-zélandais a décidé de s'exiler vers le Japon avec un gros salaire à la clé. À 29 ans, l'ancien All Black espère jouer pour le Tonga d'ici à 2024 et a donc choisi un nouveau défi au pays du Soleil Levant. Le club parisien perd un nouveau centre en plus de la perte de Waisea et devra s'activer pour faire venir le Biarrot Francis Saili.

Fulgence Ouedraogo, François Trinh-Duc et Louis Picamoles célébraient ce 30 juillet leur jubilé à l'occasion d'un match de gala. Vincent Clerc, Matthieu Jalibert ou Uini Atonio étaient de la partie pour célébrer trois des plus grands joueurs de Montpellier. Au stade Sabathé, 4 500 spectateurs ont pu apprécier la dernière danse de Picamoles, Ouedraogo et Trinh-Duc.

Mauvaise nouvelle pour Colomiers rugby. Youssef Saaidia a été contrôlé positif à un test anti-dopage lors du barrage contre Oyonnax, le 20 mai dernier. En conséquence, le talonneur columérin est suspendu à titre provisoire et ne s'entraîne pas avec le reste du groupe. En urgence, le président de la Colombe Alain Carré s'est tourné vers Andrew Ready pour suppléer Saaidia, en provenance de la Western Force.

Pour le premier match amical de la saison 2022-23, le Stade aurillacois s'est imposé 24 à 14 face à Massy. Au stade Jean-Alric, les Aurillacois ont inscrit trois essais au cours du premier acte par l'intermédiaire de Bouyssou, Tison et Coertzen. Ils ont tenu bon en seconde période et ont marqué un dernier essai signé Gogoladze.

L'étape de Hong-Kong, épreuve majeure du circuit mondial de rugby à VII, fera son retour avec une bulle sanitaire en novembre après trois ans d'absence due au Covid-19, ont annoncé les organisateurs samedi. Cette compétition sera le premier événement sportif d'ampleur organisé par Hong-Kong, après plus de deux ans presque coupé du reste du monde, conformément à la stratégie zéro Covid de la Chine.