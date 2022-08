Latu de retour aux Waratahs, Broncan séduit par Nakarawa... Les cinq infos de ce lundi

Latu de retour aux Waratahs

Non conservé par le Stade français, le talonneur international australien Tolu Latu (29 ans, 30 sélections) s'est engagé ce lundi avec les Waratahs pour une saison. C'est un retour dans la province de Sydney pour le Wallaby puisqu'il y a déjà joué entre 2014 et 2019, portant ce maillot à 59 reprises.

Claude Atcher assure qu'il n'y a "jamais eu d'alertes" sur le climat social

Claude Atcher, le patron du comité d'organisation du Mondial-2023 de rugby, a assuré dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) qu'il n'y avait "jamais eu d'alertes" sur le climat social au sein de l'instance, qui fait l'objet d'une enquête de l'inspection du Travail après une enquête du journal L'Equipe.

"Quand on fait une analyse en interne, on n'a pas l'impression de vivre dans un tel environnement. Ça ne signifie pas qu'il faut occulter le problème. Peut-être qu'on a loupé quelque chose malgré nos dispositifs, mais il n'y a jamais eu d'alertes sur les sujets posés dans l'article", a déclaré Claude Atcher.

Broncan séduit par Nakarawa

Début juillet, le Castres olympique a annoncé l'arrivée de Leone Nakarawa. Le deuxième ou troisième ligne fidjien (34 ans, 65 sélections) vient se relancer dans le Tarn après un passage mitigé à Toulon.

Le manager du CO, Pierre-Henry Broncan a été tenté par ce "coup" comme il l'a expliqué dans une vidéo diffusée sur le site du Castres olympique : "Il était sur la liste des chômeurs, car il n’a pas été conservé par Toulon où il évoluait la saison dernière. À 34 ans, il a une ambition forte qui est de disputer la Coupe du monde 2023 en France. Sa polyvalence, son expérience du très haut niveau et sa motivation nous ont séduits. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a vraiment un objectif pour finir sa carrière et il sait très bien que cela passera par une grosse saison avec le Castres olympique pour pouvoir essayer d'atteindre la Coupe du monde 2023."

Perpignan dévoile son nouveau maillot domicile

L'Usap a dévoilé son maillot pour les matchs à Aimé-Giral pour la saison à venir. Celui-ci, conçu par Adidas, reste bleu "azur" avec le pic du Canigou représenté en bleu foncé. A noter le changement de sponsor principal : Zodiac (marque d’accessoires et de produits d’entretien de piscines) remplace le Groupe Maurin Automobile.

Sevens : l'Afrique du Sud et l'Australie en or aux Jeux du Commonwealth

L'Australie et l'Afrique du Sud ont remporté l'or du Sevens pour la première fois de leur histoire dans ces Jeux du Commonwealth. En finale femmes, les Australiennes se débarrassent des Fidji 22-12. Les Aussies rajoutent une ligne à leur palmarès après l'or aux JO de Rio en 2016 et leur titre aux HSBC World Rugby Sevens Series 2022.

Chez les hommes l'Afrique du Sud ne fait qu'une bouchée des Fidjiens 31-7. Les Fidji se contentent donc de deux médailles d'argent. La Nouvelle-Zélande elle, repart avec les deux médailles de bronze.