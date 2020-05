Laporte, Taofifenua, Spring... Qui sera le grand arrière de demain ?

Clément Laporte (22 ans, Lyon)

Présent dans cette liste, Laporte n'a pourtant joué qu'un seul match officiel cette saison. Formé à Bordeaux-Bègles puis à Agen, il a été l'arrière titulaire des Bleuets champions du monde U20 en 2018. Après une nouvelle saison plaine avec le SUA, Laporte a fait le choix de découvrir une nouvelle équipe en signant au Lyon. Malheureusement, son ascension irrésistible a été stoppée l'automne dernier par une opération à l'épaule.

Sans ce soucis physique, Clément Laporte aurait très certainement glané du temps de jeu avec le LOU. Joueur très véloce capable d'évoluer à l'arrière mais aussi à l'aile, il est très tonique, ce qui, malgré son gabarit "passe-partout" (1,80 m, 82 kg), le rend difficile à arrêter une fois lancé. Bon relanceur, il est aussi efficace proche de la ligne (4 essais marqués en Top 14). Privé de compétition depuis huit mois, son retour sur les terrains à la reprise des championnats sera à surveiller.

Mondial U20 - Clément Laporte (France) en demi-finale contre la Nouvelle-ZélandeMidi Olympique

Donovan Taofifenua (21 ans, Clermont)

Dans la famille Taofifenua, nous demandons Donovan. Il est le cousin des internationaux Romain et Sébastien, mais aussi de Filimo, troisième ligne de l'Aviron Bayonnais. Vanqueur de la Coupe du monde U20 avec les Bleuets en 2019, compétition durant laquelle il a marqué 3 essais, Donovan Taofifenua a fait ses débuts en Top 14 avec l'ASM en septembre dernier contre Pau.

Arrière ou ailier polyvalent, il est redoutable en un contre un, où ses qualités athlétiques (1,79 m, 84 kg) le rendent très difficiles à plaquer. Mais il est également un bon relanceur grâce à une très bonne vitesse de course. "Il lui faut de l’espace. C'est pour cela que je le vois dans le champ profond : ailier ou arrière", déclarait cet été à La Montagne le sélectionneur des U20 Sébastien Piqueronies. En bref, Donovan Taofifenua possède un talent offensif impressionant. Un talent qu'il a décidé d'exporter au Racing 92 la saison prochaine, où il sera en concurrence avec un autre arrière de cette liste...

Donovan Taofifenua (France U20) contre l'Afrique du SudOther Agency

Ange Capuozzo (21 ans, Grenoble)

Présent dans cette liste car français, le jeune arrière grenoblois pourrait très vite ne plus être sélectionnable avec les Bleus. International U20 avec l'Italie, Capuozzo n'a jamais caché son attachement à la patrie de ses grands-parents paternels : "L’Italie m’a sélectionné, pas la France, ça me semblait donc normal de répondre favorablement. J’ai toujours été très proche de ce pays, j’ai toujours supporté la Squadra Azzura d’ailleurs", déclarait-il en novembre au Rugbynistère.

Joueur de Grenoble depuis ses 11 ans, Ange Capuozzo a fait sa formation en tant que demi de mêlée, mais c'est bien à l'arrière qu'il s'est révélé cette saison avec le FCG. Extrêmement vif et véloce, il s'avère être un relanceur hors-pair, et son gabarit léger (1,77 m, 68 kg) ne l'empêche pas de casser des placages. Résultat : 12 matchs de Pro D2 cette saison, pour 11 titularisations et 2 essais. S'il confirme son talent sur le prochain exercice, il pourrait bien être une des surprises du groupe italien pour le 6 Nations 2021.

Pro D2 - Ange Capuozzo (Grenoble) contre Nevers Other Agency

Cheikh Tiberghien (20 ans, Clermont)

Le jeune arrière clermontois est un véritable phénomène athlétique. Ses 94 kg pour 1,86 m ne l'empêchent de faire preuve d'une explosivité et d'une vélocité hors du commun. Capable d'évoluer à l'arrière, mais aussi à l'aile voire au centre, Tiberghien ne se cantonne pas aux courses balle en main. Il sait aussi utiliser son jeu au pied puissant, et peut très bien dépanner son équipe pour tenter des pénalités à longue distance.

Formé à Bayonne, il a fait le choix de quitter l'Aviron pour l'Auvergne à l'été 2019. Déjà dans le groupe en 2019, il était l'arrière titulaire des Bleuets lors du 6 Nations 2020. Tout ceci avant de connaître ses deux premières feuilles de match en Top 14. Un temps de jeu qui devrait nettement s'accroître la saison prochaine, avec les départs de Nick Abendanon et Isaia Toeava. Tiberghien est un diamant brut prometteur, que l'ASM se frotte les mains de polir.

Cheikh Tiberghien (France U20) tape à suivre devant Manu Vunipola (Angleterre U20)Icon Sport

Max Spring (19 ans, Racing 92)

Un père néo-zélandais ancien rugbyman professionnel, une enfance dans le Pays Basque intérieur... Difficile de faire un environnement plus enclin à jouer au rugby pour le jeune Spring. Formé à Nafarroa puis à Bayonne jusqu'en 2019, l'arrière a décidé de faire ses valises pour le Racing dès la fin de ses années crabos. Titulaire indiscutable avec les Espoirs du club francilien, il n'a pas encore connu de feuille de match avec les pros, mais a brillé lors de la première édition du Super Sevens (un essai et une passe décisive en finale).

Sur un terrain, Max Spring s'amuse et ça se voit : de tous les arrières présentés ici, c'est bien lui qui possède les appuis les plus déroutants. Insaisissable balle en main, il a aussi un sens de l'anticipation très développé qui en fait un vrai danger à l'interception. Si l'on ajouté une bonne qualité de passe à la main comme au pied et la capacité à buter, on obtient une panoplie complète qui lui permet de couvrir également les postes d'ailier et d'ouvreur. Déjà dans le groupe élargi des Bleuets cette année, il serait étonnant de na pas le voir lors du prochain 6 Nations U20.

Max Spring (Racing 92) lors du Super SevensIcon Sport

Par Baptiste Pery