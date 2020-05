Laporte s'inquiète pour les tests d'automne, Bayonne annonce ses matchs... Les 5 infos de ce samedi

Le président de la FFR a des doutes sur les rencontres d'automne

Hier était annoncé le report des tests matchs estivaux, aujourd'hui le président de la FFR Bernard Laporte a des doutes au sujet de la tournée d'automne. Il a annoncé à l'AFP dans un entretien que les rencontres semblent compromises.

Bayonne annonce ses matchs amicaux

Alors que la saison 2019-2020 est officiellement terminée pour cause de pandémie, les clubs se penchent sur l'avenir, et cela passe par les rencontres amicales pour préparer la prochaine saison. Bayonne affrontera Pau le 14 août, Agen le 21 août et Bordeaux le 28 août.

Jenneker signe à Valence-Romans

Le Sud-Africain ne jouera plus pour le Castres Olympiques la saison prochaine. Après être arrivé en 2016, il est tant pour ce joueur de 36 ans de tourner la page pour en ouvrir une nouvelle. Mais cette fois-ci, il prend la direction de la Pro D2.

Lucu poursuit l'aventure avec Biarritz

Après avoir annoncé une vague de départ, le BO officialise la prolongation de son arrière Ximun Lucu. Formé au Pays-Basque, cet arrière de 30 ans reste pour deux saisons supplémentaires.

Rodriguez parle de sa nouvelle vie

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, l'ancien entraîneur du Biarritz Olympique, évoque sa nouvelle vie, mais aussi remémore ses années passées sous les couleurs basques. Il parle aussi de ses tensions avec l'ancien président du club Serge Blanco.